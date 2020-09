Les Tesla vont hériter d’une batterie 6 fois plus performante

Elon Musk et Drew Baglino viennent de lever le voile sur les nouvelles batteries mises au point par Tesla. La firme américaine promet une hausse en énergie de 500%, et 6 fois plus de puissance.

Les deux hauts dirigeants de Tesla ont fait la présentation de leur nouvelle batterie à 4680 cellules. Celle-ci a pour objectif non seulement de réduire les coûts de production, mais également d’améliorer les performances afin de procurer à Tesla un avantage compétitif. Les promesses du projet « Roadrunner » semblent intéressantes.

Une borne de recharge Tesla. Crédits : Pixabay

Les premiers chiffres ont été dévoilés, et ils semblent très prometteurs. Outre l’augmentation d’énergie de 500% et la puissance multipliée par 6, cette nouvelle batterie va être plus dense, tout en réduisant le poids de 10%. Elle va également améliorer le processus de fabrication et permettre de réduire le coût de production des batteries de 56% par kW/h. Tesla a également annoncé une réduction significative du temps de recharge. Au niveau de l’encombrement, les nouvelles batteries sont plus grandes que celles ayant initialement équipé les Model 3 et Y.

Une batterie prévue pour les véhicules plus gourmands en énergie

Cette nouvelle technologie n’est vraisemblablement pas prévue pour les berlines électriques de série. En tout cas pas dans l’immédiat. Son usage semble plutôt être destiné au Cybertruck, ainsi qu’aux voitures sportives, qui nécessiteront un surplus de puissance. Le lancement de la production de ces nouvelles cellules est prévu pour 2022, puis 2025 à plus grande échelle. La réduction des coûts de production, si elle se vérifie, laisse présager de bonnes choses pour le prix d’achat des véhicules Tesla dans les prochaines années. Elon Musk a d’ailleurs promis une Tesla à 25 000 dollars d’ici 3 ans.

Ces nouvelles batteries, issues du projet « Roadrunner », auront pour but d’aider Tesla à reprendre le leadership sur un secteur où la concurrence est devenue particulièrement féroce. En effet, de nombreux concurrents de la firme américaine ont fait de gros progrès au niveau de l’autonomie. On pense notamment à la G7, du constructeur chinois Xpeng, et la Lucid Air. Reste à savoir si cette ambition va porter ses fruits.

Source : Teslarati