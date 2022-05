Les tracteurs volés par les Russes sont inutilisables, la Russie va quitter l’ISS, Elon Musk se prend un râteau, c’est le récap’ !

Les Russes ne peuvent pas exploiter les tracteurs volés aux Ukrainiens. Moscou prévoit de s’en aller de l’ISS d’ici deux ans. Sur Twitter, Elon Musk a été bien reçu par Alexandria Ocasio-Cortez. Place au récapitulatif !

Les Ukrainiens bloquent leur matériel agricole volé

En Ukraine, les forces russes ont dérobé des moissonneuses, des tracteurs et des semoirs, notamment dans la ville de Melitopol. Mais le matériel agricole peut être bloqué à distance par leurs propriétaires. Lesquels ne se sont pas privés de les verrouiller, empêchant les Russes de s’en servir. Ces derniers tenteraient désormais de trouver un moyen de faire fi de cette protection.

À lire > Les Russes volent des tracteurs aux Ukrainiens… qui les bloquent à distance

Une moissonneuse-batteuse – Crédit : Robert Wiedemann / Unsplash

ISS : la Russie va tirer sa révérence

Alors que les sanctions continuent de pleuvoir sur la Russie en réaction à l’invasion de l’Ukraine, Moscou a pris une décision forte. D’ici deux ans, les astronautes russes s’en iront de la Station spatiale internationale. « La décision a déjà été prise, nous ne sommes pas obligés d’en parler publiquement », a indiqué Dmitri Rogozine, le directeur général de l’agence spatiale russe. De quoi agrandir la fracture qui n’en finit plus de grossir entre le Kremlin et l’Occident.

À lire > Jusque dans l’Espace, la Russie coupe les ponts avec l’Occident

L’ISS – Crédit : NASA / Unsplash

Elon Musk retoqué par Alexandria Ocasio-Cortez

Toujours à l’affût sur Twitter, Elon Musk a réagi à un tweet de la parlementaire Alexandria Ocasio-Cortez. Celle-ci dénonçait notamment « les soucis d’égo d’un milliardaire » aux manettes « d’une gigantesque plateforme de communication ». Et le boss de SpaceX de lui répondre : « Arrêtez de me draguer, je suis très timide ». AOC a toutefois précisé qu’elle visait Zuckerberg dans son tweet. Et de dénoncer ensuite les problèmes d’ego qui touchent également le fondateur de Tesla.

À lire > « Arrêtez de me draguer, je suis timide » : Elon Musk se prend un gros vent sur Twitter