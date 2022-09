Les true wireless Sony WF-100XM3 sont au prix incroyable de 99 €

Vous souhaitez acheter des écouteurs true wireless mais votre budget est limité ? Si c’est le cas, voici un bon plan à ne pas rater. Chez Cdiscount, les écouteurs sans fil Sony WF-100XM3 bénéficient d’une belle remise et passe à 99,99 €.

True wireless Sony WF-100XM3 > 99 € chez Cdiscount

Les meilleurs écouteurs sans fil Sony sont à petit prix chez Cdiscount

Grâce aux true wireless, terminé les fils encombrants pour pouvoir écouter votre musique préférée. Dans son boitier de charge, petit et au design élégant et moderne, vous pourrez transporter partout avec vous vos écouteurs true wireless Sony. A moins de 100 €, il serait vraiment dommage de ne pas les tester. Voici donc plus de détails sur les caractéristiques techniques avant de valider votre achat.

La réputation de la marque va bien évidemment vous rassurer, en effet avec Sony, vous êtes certain d’avoir des produits de qualité surtout en audio. Les écouteurs Sony WF-100XM3 sont connus pour être les meilleurs true wireless à réduction active sur le marché, avec en plus d’autres points positifs comme une autonomie incroyable d’utilisation de 6h30 et de 32h avec le boitier. Ils sont également confortables, et avec une qualité sonore irréprochable.

