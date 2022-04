Les USA récupèrent le Krasukha-4 russe, un faux concours Milka, une Tesla sur le toit d’une ambulance, c’est le récap’

Les États-Unis vont pouvoir faire parler le système russe Krasukha-4. Une campagne de phishing derrière un faux concours Milka. En Californie, un conducteur de Model 3 envoie sa voiture sur une ambulance.

Le Krasukha-4 : une prise de choix pour les USA

Les forces ukrainiennes ont intercepté il y a peu le Krasukha-4, un système russe de pointe permettant notamment d’anéantir les capteurs d’alerte des avions. Les Américains l’ont récupéré et vont pouvoir l’étudier en profondeur afin de comprendre comment la Russie orchestre sa guerre électronique. Des informations précieuses qui pourraient donner un avantage décisif aux Ukrainiens, toujours sous le feu de l’envahisseur.

À lire > Ukraine : le Krasukha-4 capturé va permettre aux États-Unis de percer les secrets de l’armée russe

Le Krasukha-4 capturé en Ukraine – Crédit : @UAWeapons / Twitter

Du chocolat Milka offert ? Passez votre chemin !

Sur WhatsApp comme sur Facebook, nombre de publications et de messages exhortent les internautes à participer à un concours pour gagner du chocolat Milka. Problème : celui-ci n’émane pas de la marque mais bien de pirates déterminés à voler les données personnelles des internautes. Si vous tombez dessus, ne cliquez surtout pas sur le lien !

À lire > Milka vous offre du chocolat sur les réseaux ? Attention, c’est une arnaque

Des pirates se cachent derrière les couleurs de Milka – Crédit : Unsplash

Sa Tesla Model 3 termine sur une ambulance

Alors qu’il tentait de se garer, le propriétaire d’une Tesla Model 3 a acceléré soudainement au lieu de freiner. La voiture est passée à travers une clôture avant de terminer en suspension sur une ambulance. Heureusement, le conducteur et les passagers ont seulement été blessés superficiellement et la Tesla a pu être tirée d’affaire sans heurt. Selon les premières constatations, c’est bien une erreur humaine (et non matérielle) qui serait à l’origine de cette accident.

À lire > Une Tesla Model 3 atterrit sur une ambulance (vidéo)