Les véhicules électriques représentent 23% des achats en 2021 en France

Avec 28578 unités de véhicules électriques (16,416 BEVs et 12,162 PHEVs) vendues entre janvier et novembre 2021, la France montre un intérêt exponentiel pour ce type de voiture. Et si le marché national a enregistré une légère baisse de 3%, l’électrique se porte quant à lui mieux que jamais.

La Dacia Spring – Crédits : Dacia

Il est également à noter que les voitures entièrement propulsées à l’électrique montrent une augmentation de leur domination sur les véhicules hybrides. Cela confirme l’attirance des consommateurs pour ce type de source d’énergie.

Les véhicules thermiques subissent la courbe inverse

Bien évidemment, et en conséquence, les véhicules thermiques subissent une baisse d’intérêt proportionnelle. C’est le diesel qui en pâtit le plus au cours du mois de novembre. En comparant ce dernier mois avec celui de 2020, c’est une perte de 11% de part de marché qui apparait (de 30% à 19%). À une telle vitesse, c’est une disparition à laquelle nous sommes en train d’assister. Les essences, quant à elle, subissent une perte de 5 points (de 42 à 37 %). C’est moins, mais cela reste beaucoup.

La Dacia Spring enregistre les meilleures ventes en France

Si nous nous intéressons à la compétition entre marques, la Dacia Spring sort vainqueur avec 2895 enregistrements de véhicules en France. Elle est suivie de peu par la Renault Zoe avec 2189 unités et la Tesla Model 3 qui en compte 1500. D’après CleanTechnica, nous devrions nous attendre à une remontée fulgurante de la Tesla Model 3 dans les chiffres la ramenant à la première place à la fois en Allemagne et en France. Dans tous les cas la compagnie d’Elon Musk vend de plus en plus de véhicules et ce n’est pas prêt de s’arrêter.

Nous aurons très prochainement, en février prochain, à l’élection de la meilleure voiture 2022. Et les 7 modèles en lice confirment la tendance, avec 5 modèles purement électriques sélectionnés.

Source : Cleantechnica