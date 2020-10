Les vélos électriques pliants HIMO à -60% chez la Fnac jusqu’à demain !

Lorsque la Fnac décidé de faire une vente flash, elle ne le fait pas à moitié. Jusqu’à ce soir, à minuit, l’enseigne vous propose en effet d’économiser jusqu’à -60% sur toute une sélection de vélos électriques. Le vélo électrique pliant HIMO Z20 gris est par exemple à 721€ au lieu de 1504€. Une réduction exceptionnelle de 783€ à ne pas manquer pour ce vélo électrique qui a déjà largement ses preuves en ville.

Compact et pliant, le vélo électrique HIMO Z20 de la marque Xiaomi est fiable et bien construit. Il présente un bon rapport qualité/prix et est de plus en plus présent sur les pistes cyclables des villes de France. Au-dessus de 1500€ depuis sa sortie, cette vente flash de la Fnac est une occasion en or à ne pas manquer !

Jusqu’à -60% sur toute une sélection de vélos électriques pliants

Jusqu’à ce soir à minuit, la Fnac vous propose des réductions sur une sélection de vélos électriques pliants, certaines allant jusqu’à -60%. Le choix est varié et vous trouverez forcément votre bonheur avec l’une des offres suivantes :

Pour profiter de cette vente flash exceptionnelle, il vous suffit de vous rendre sur le site de la Fnac. Attention, demain, cette offre ne sera plus qu’un lointain souvenir, alors il n’y a pas une minute à perdre !

Cet article est une publication sponsorisée par la Fnac.