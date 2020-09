Xbox Series X et S : en précommande dès le 22 septembre, voici toutes les offres

Si Microsoft a été le premier à annoncer les prix et date de sortie de ses Xbox Series X et S, Sony lui est passé devant quant à l’ouverture de ses précommandes. Celles de la PS5 et PS5 Digital Edition ont été ouvertes hier, 17 septembre. Elles ont d’ailleurs connu un franc succès. Les deux PS5 de Sony ont rapidement été en rupture de stock chez tous les marchands en ligne, comme nous avions pu le constater.

Mais ce mouvement d’achats n’a été que temporaire. Les stocks sont revenus et les précommandes des PS5 peuvent être de nouveau acquises. Pour les plus anxieux, Sony a d’ailleurs affirmé qu’il n’y aurait pas de pénurie de PS5 et qu’il y en aurait suffisamment pour tout le monde. Si c’est cette console qui vous intéresse, retrouvez notre concentré d’information concernant les PS5 dans notre article dédié. Pas de jaloux, nous avons également compilé tous les détails disponibles sur les Xbox Series X et S dans un autre dossier.

Xbox Series S et Series X – Crédit : Microsoft

Le 22 septembre, on verra si les joueurs se jetteront aussi fort sur les Xbox Series X et S. Ce sera une première donnée intéressante à analyser pour faire l’état de lieux provisoire de cette nouvelle guerre des consoles.

Xbox Series V on attend encore la tueuse de PS5 Digital Edition

Les consommateurs auront le choix entre la Xbox Series X à 499,99 € et la Xbox Series S à 299,99 €. Des prix de vente conseillés, précise Microsoft. Rappelons que si la Series S est dépourvue de lecteur optique et est donc entièrement dématérialisée, elle est également moins puissante que la Series X. Cela devrait se traduire par des graphismes moins léchés sur ce modèle.

On attend toujours des nouvelles aussi de la Xbox Series V. Evoquée depuis quelques jours, il s’agirait d’un troisième modèle qui s’intercalerait entre la X et la S. La tranche 399,99 € pourrait être comblée par cette Xbox Series V, laquelle viendrait donc affronter la PS5 Digital Edition, laissée sans concurrence jusqu’alors. On imagine une machine aussi puissante que la Series X, mais sans bloc optique.

Xbox Series X et S : où précommander sa console ?

Les précommandes seront disponibles sur le Microsoft Store, bien évidemment, mais aussi chez les revendeurs partenaires de Microsoft. Le constructeur américain ne précise pas la liste, mais Amazon, Boulanger, la Fnac ou encore Cdiscount seront de la partie. Leurs pages sont d’ailleurs déjà prêtes.

Page Xbox Series X chez Boulanger – Crédit : Tomsguide.fr

Xbox All Access, ou comment acheter votre Xbox à crédit avec le Xbox Game Pass Ultimate

Enfin, spécificité de la gamme Xbox, les Series S et Series X seront aussi accessibles sur abonnement. La Fnac et Micromania les proposeront sous cette forme. Une formule qui ne sera cependant pas disponible dès le 22 septembre, mais peu après. Nommée Xbox All Access, cette solution permet d’acquérir une Xbox associée à un abonnement Xbox Game Pass Ultimate de 24 mois. Durant toute cette période, le client est facturé mensuellement. Comptez 24,99 € par mois pour une Series S et 32,99 € si vous optez pour la Series X.

Rappelons que le Xbox Game Pass Ultimate, qui avait révélé par erreur la Xbox Series S, donne accès à une liste d’avantages. On compte un ticket d’entrée dans un catalogue de plus de 100 jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One. Ces jeux sont accessibles sans frais sur console, PC et Android en streaming grâce à xCloud récemment ajouté au service. En sus, viennent s’ajouter un statut Xbox Live Gold qui ouvre des promos exclusives ainsi que le jeu en ligne. Pour couronner le tout, le service EA Play d’Electronic Arts vient s’ajouter à la liste des avantages. Avec lui, c’est une sélection de jeux qui vient s’ajouter ainsi que du contenu qui leur est lié.

Source : Microsoft