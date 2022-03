Leviia : LE Cloud français qu’il faut à votre NAS

Les offres de stockage en ligne se multiplient et vous ne savez plus où donner de la tête ? Aujourd’hui, nous faisons le zoom sur Leviia, une entreprise française qui fait attention à l’environnement, sans pour autant lésiner sur les performances. Avec Leviia, vous pourrez par exemple synchroniser directement votre NAS sur votre espace en ligne.

Leviia, le cloud français écologique, rapide et sécurisé

Ces dernières années, de nombreuses plateformes de stockage de fichiers personnels en ligne ont fait leur apparition. Parmi toutes ces offres, difficile de s’y retrouver. D’autant que les plateformes les plus connues appartiennent aux géants du Web que sont Microsoft, Apple ou encore Google. Heureusement, ce ne sont pas les seuls à exister sur la toile. D’autres entreprises parviennent à se faire une place. C’est le cas de Leviia, une société française qui propose une alternative qualitative et indépendante aux plateformes de stockage cloud des GAFAM.

Un cloud Cocorico pour des données stockées en toute sécurité

Leviia est une société 100% française, c’est-à-dire que même les datacenters qui stockent les données des utilisateurs sont basés en France. Il y a en trois, distants les uns des autres de plusieurs centaines de kilomètres. Les données sont copiées sur les serveurs des trois sites, et sont sauvegardées tous les soirs. Pour sécuriser les données de ses utilisateurs, Leviia utilise une technologie de chiffrement militaire, un système anti DDoS et une protection anti-ransomware. En d’autres termes, Leviia déploie différentes méthodes à la pointe de la technologie pour assurer la protection de vos données.

Leviia est la solution pour les possesseurs de NAS

Atout important pour le stockage en ligne français : Leviia propose le protocole WebDAV par défaut. Cela vous permettra de sauvegarder et synchroniser votre NAS avec votre espace cloud. Pour cela, il vous suffit d’utiliser les outils de votre NAS Synology, Western Digital, Asustor ou encore QNAP. La synchronisation fait en sorte que les contenus de votre NAS et de votre espace Leviia soient identiques. Ainsi, si vous modifiez du contenu sur votre NAS, le contenu de votre Cloud sera modifié lors de la prochaine synchronisation.

Pour synchroniser votre NAS avec votre espace en ligne Leviia, la marche à suivre dépend du type de NAS que vous possédez. Avec un NAS Synology, il vous faudra télécharger l’application Cloud Sync. Une fois le téléchargement terminé, vous pourrez commencer la configuration. Après avoir choisi le protocole WebDAV, vous devrez renseigner l’adresse de votre serveur (https://cloud.leviia.com/remote.php/dav/files/nom d’utilisateur) et indiquer votre mot de passe. Une fois cela fait, vous pourrez configurer la synchronisation de votre NAS avec Leviia. Par la suite, la synchronisation se fera de manière automatique.

Synhronisez votre NAS avec Leviia

Si vous avez un NAS QNAP, il faudra passer par l’application HBS3 Hybrid Backup Sync. Après avoir créé un nouvel espace de stockage, il vous suffit d’utiliser la même adresse et les mêmes identifiants et de suivre la procédure pour paramétrer la synchronisation de vos données.

Un temps de transfert réduit grâce à des serveurs ultra rapides

Qui dit volume de données important dit… temps de transfert important. Leviia met en avant des serveurs très rapides, avec une vitesse de téléchargement qui atteindrait 1 Gigabit par seconde. En pratique, cela permettrait de télécharger 30 photos en 4K en 2 secondes, 90 fichiers MP3 en 3 secondes, ou encore 1 film en HD en 5,5 secondes. Pratique, d’autant plus que Leviia est compatible avec la plupart des NAS du marché : Synology, Qnap et Western Digital. Cela vous permettrait donc de transférer vos fichiers depuis votre NAS vers Leviia en peu de temps.

En plus des NAS, Leviia est également compatible avec d’autres plateformes, comme Google Drive ou encore OneDrive. Vous pourrez ainsi transférer vos documents directement sur votre espace Leviia, sans devoir faire le transfert par votre ordinateur. Encore un précieux temps de gagné !

Plus que du stockage : un réel espace de travail

Leviia ne propose pas qu’un espace de stockage à ses utilisateurs : le cloud Leviia intègre une suite bureautique – appelée OnlyOffice – entièrement compatible avec Microsoft Office. Ainsi, vous pourrez créer du contenu directement sur votre espace Leviia, l’éditer, et le partager, et ce, où que vous soyez dans le monde.

La suite bureautique OnlyOffice est intégrée à Leviia

Leviia s’affranchit des GAFAM et pense à l’environnement

Ce n’est maintenant plus un secret : les serveurs qui contiennent nos données doivent être alimentés en permanence, et contribuent donc à la pollution de l’environnement. Pour contrer cela, Leviia reverse une partie de ses recettes à des associations comme Reforest’Action, qui participent à la reforestation. De cette manière, Leviia compense ses émissions de carbone à 200%.

Autant d’avantages, combien cela peut-il coûter ?

En plus de proposer une alternative française écologique aux espaces de stockage des GAFAM, avec des serveurs performants et sécurisés, Leviia propose ses services à des tarifs abordables. Les offres sont sans engagement, au mois ou à l’année. Les différentes formules s’adressent aussi bien aux particuliers (offres Perso allant de 100 Go à 10 To, à partir de 1,80€ par mois) qu’aux professionnels, qui ont des plus gros volumes de données à traiter (offres Expert, 20 To à 1000 To).

Découvrez les offres d’abonnement sans engagement de Leviia

Conclusion

A l’heure où les GAFAM dominent le marché, Leviia propose une alternative française réellement intéressante. Robuste et rapide, le Cloud français reprend toutes les fonctionnalités des plus populaires, avec des offres variées qui séduiront un large public. La compatibilité avec les NAS est un réel argument pour les possesseurs de NAS qui n’auront plus à se soucier de la synchronisation et la mise en sécurité de leurs données et documents.

Article rédigé en collaboration avec Leviia