L’excellent casque Sony MDR-1AM2 est à moins de 130 € chez Amazon

Si vous êtes à la recherche d’un casque de qualité mais que vous avez un budget limité, ce casque Sony devrait vous intéresser. En effet, avec Sony, pas de mauvaise surprise, la qualité est toujours au rendez-vous. Ce casque Sony filaire MDR-1AM2 est donc actuellement à 129 € au lieu de 220 €.

Le casque Sony MDR-1AM2 est à seulement 129 €

Cet excellent casque va certainement vous être utile. En effet, si votre smartphone possède un port jack 3,5 mm vous pourrez le brancher et profiter de sa qualité audio irréprochable. Ce casque Sony certifié Hi-Res Audio bénéficie d’une belle réduction chez Amazon puisqu’il est en ce moment à 129 € au lieu de 220 € soit une belle économie de 91 €.

Maintenant la norme est plus d’avoir un casque sans fil sur les oreilles avec réduction de bruit, mais les casques filaires de qualité comme celui-ci vont également l’affaire. Ils ont en plus l’avantage de ne pas avoir de coupure Bluetooth et assurent donc une qualité audio au top.

En plus de proposer un son de très bonne qualité, il a un design sobre et élégant avec en plus des oreillettes pivotantes et coussinets en cuir synthétique souple. Il est aussi très léger avec seulement 187 grammes sur votre tête. Toutefois si vous souhaitez partir sur un autre modèle sans fil, pensez à consulter notre comparatif des meilleurs casques à réduction de bruit.