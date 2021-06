L’excellent clavier Logitech MX Keys Plus est à 89 €

Le clavier Logitech MX Keys Plus est à 89,99 € au lieu de 120 € chez Darty et Amazon.

C’est donc un bon plan que vous allez pouvoir retrouver à la fois chez Darty et chez Amazon. Chez les deux marchands, le clavier Logitech MX Keys Plus passe donc sous la barre des 100 € soit à 89,99 € au lieu de 119,99 €.

Après la souris Logitech MX Master à 59,99 € chez Amazon c’est au tour du clavier MX Keys Plus de bénéficier d’un prix très attractif. Que ce soit chez Amazon ou chez Darty, il passe à 89,99 € au lieu de 119,99 €. Avantage non négligeable supplémentaire, la livraison à votre domicile vous sera offerte et chez Darty vous pourrez sélectionner un retrait dans votre magasin le plus proche.

Concernant le clavier, il est livré avec un repose-poignet pour vous assurer tout le confort nécessaire lors de votre travail ou de vos sessions de jeu. Il est rétroéclairé et détecte automatiquement la présence de vos mains. Il est rechargeable via USB-C et est compatible avec les systèmes d’exploitation Windows, macOS, Linux, Chrome, Android et iOS. Grâce aux multi-récepteurs, le clavier fonctionne sur plusieurs ordinateurs et peut être associé à la souris Mx Master 3 ou à toutes autres souris compatibles flow.