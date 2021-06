L’excellent écran PC gamer Lenovo bénéficie d’une remise de 100 €

Si vous êtes à la recherche d’un écran pour votre PC, celui-ci devrait parfaitement vous convenir. Chez Cdiscount, l’écran PC Gamer Lenovo G27q-20 de 27 pouces est à 299,99 € au lieu de 399 € soit une belle remise immédiate de quasiment 100 €.

Ecran PC Lenovo G27q-20 est à prix réduit chez Cdiscount

Cet écran polyvalent conviendra aussi bien à une utilisation bureautique qu’aux longues sessions de jeu. Ainsi que vous soyez en télétravail ou que vous souhaitiez faire une pause, il conviendra à toutes vos utilisations, et ce grâce à sa taille de 27 pouces, sa définition WQHD et sa fréquence de balayage de 165 Hz.

Sa taille de 27 pouces va vous offrir une belle surface de jeu de 68,6 cm en diagonale et sa belle résolution de 2560 x 1440 pixels une qualité d’image tout à fait à la hauteur de vos jeux vidéos. Avec sa fréquence de balayage de 165 Hz et son temps de réponse de 1m/s vous serez plus que compétitif dans vos jeux qui nécessitent d’être rapide et performant.

Côté design, il reste simple, mais à la fois élégant et épuré avec un pied en V, réglable en hauteur afin de l’ajuster à votre regard. Un avantage qui permettra d’éviter à vos yeux de se fatiguer trop vite surtout lors des utilisations prolongées notamment si vous êtes en télétravail.