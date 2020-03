L’excellent smartphone d’entrée de gamme Xiami Redmi 8 à 149 €

L’écran de 6,22 pouces du Redmi 8 supporte une définition HD+ (soit 1 520 x 720 pixels), qui s’avère suffisante si on utilise le smartphone au quotidien pour de nombreuses tâches basiques : consulter les réseaux sociaux et ses mails, regarder des photos et des vidéos, se faire guider en voiture par Maps, rechercher des informations sur le Web, etc. Seule une encoche en forme de goutte d’eau, abritant le capteur photo frontal de 8 mégapixels, est visible sur la face avant.

Le Redmi 8 fonctionne sous Android 9. Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 439 (un modèle à huit coeurs cadencés à 1,45/1,95 GHz), ainsi que 3 Go de mémoire et un espace de stockage de 32 Go, extensible par ajout d’une carte mémoire microSD (jusqu’à 512 Go). L’ensemble convient pour une utilisation basique, mais pas pour les jeux.

Le smartphone est équipé d’un capteur photo de 12 mégapixels, associé à un second capteur de 2 mégapixels qui se charge de générer les effets de profondeur. Les clichés obtenus sont assez satisfaisants en plein jour. Les vidéos sont pour leur part réalisées en Full HD.

La sécurité est assurée par un lecteur d’empreintes digitales dorsal (on peut également déverrouiller le smartphone par reconnaissance du visage). Bon point, le boîtier est résistant à la pluie légère. De plus, le smartphone peut exploiter deux cartes SIM en plus d’une carte microSD, ce qui peut s’avérer pratique pour certains utilisateurs.

Enfin, la batterie de 5 000 mAh offre une très grande autonomie (jusqu’à trois jours en usage normal, moyennement intensif). Et le connecteur USB de type C est compatible avec recharge rapide 18 Watt pour retrouver 100 % de capacité en 2,2 heures (mais le chargeur fourni est de 10 Watt seulement !).

Cet article est une publication sponsorisée par Darty.