L’excellent smartphone Realme GT 5G à seulement 349 € au lieu de 429 €, en version 12 / 256 Go

Snapdragon 888, écran OLED 120 Hz, design de compétition… ce realme GT a de quoi séduire ! Surtout pour seulement 349 €, dans cette version comportant 12 Go de mémoire et 256 Go de stockage.

Lancé il y a un peu plus d’un an, pour 599 € à l’époque, le Realme GT arbore un look qui va plaire aux passionnés de courses auto, avec son dos revêtu de cuir jaune, et des composants qui demeurent suffisamment performants aujourd’hui pour exploiter les applications les plus exigeantes, comme les dernier jeux en 3D.

Il est proposé pour deux jours seulement sur Amazon avec une réduction de 19 % sur son prix habituel (de 429 € ces derniers temps), ce qui porte la facture finale à seulement 349 €.

Realme GT > 349 € chez Amazon

Pour ce prix très raisonnable, le smartphone affiche deux points forts : son processeur Snapdragon 888, très véloce, et son écran OLED, qui supporte une fréquence de rafraichissement maximale de 120 Hz. Ce dernier a une diagonale de 6,43 pouces et affiche des images en 2400 x 1080 pixels. Le tout est complété par 12 Go de mémoire et 256 Go d’espace de stockage.

En outre, le realme GT intègre sous son écran un lecteur d’empreintes digitales, ainsi qu’une prise casque. D’autre part, le son est restitué en stéréo, grâce à deux haut-parleurs. En revanche, si le smartphone accepte deux cartes SIM, il ne peut pas recevoir de cartes mémoire microSD afin d’augmenter la capacité de stockage.

Pour le reste, son capteur photo de 64 mégapixels est complété d’un objectif grand angle de 8 mégapixels. Ils offrent une bonne qualité en plein jour ou de nuit. De jour, on peut également exploiter le zoom numérique, sans toutefois aller au-delà de 5x, d’après ce que nous avons pu constater lors de nos tests.

Enfin, le Realme GT intègre une batterie de 4500 mAh, qui assure une bonne autonomie et qui peut être rechargée rapidement, grâce à un chargeur de 65 W. Grâce à lui, le plein de la batterie peut être refait intégralement en moins d’une demie heure !

A lire aussi > Quels sont les meilleurs smartphones à acheter en juillet 2022 (Android, iOS) ?