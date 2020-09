L’excellent smartphone Xiaomi Poco X3 NFC 128 Go à seulement 249 €

Comme le montre notre test du Xiaomi Poco X3 NFC, ce smartphone qui vient tout juste d’être lancé, offre un excellent rapport qualité/prix. Sa version équipée de 128 Go d’espace de stockage est proposée à l’heure actuelle par Amazon avec une réduction de 7 %, ce qui fait passer son prix habituel de 269 € sous la barre des 250 € (249 € !).

Le Poco X3 NFC est équipé d’un grand écran LCD (6,67 pouces), qui affiche des images en FHD+ (2400 x 1080 pixels) et qui a l’avantage d’offrir des animations extrêmement fluides, grâce à une fréquence de rafraichissement de 120 Hz ! De plus, sa batterie de grande capacité (5160 mAh) assure une bonne autonomie, qui peut atteindre une journée et demie à deux jours (utilisation modérée). Dans le cadre d’une utilisation intensive, avec utilisant des jeux ou en regardant beaucoup de vidéo en streaming, cette durée peut descendre à une journée. Bon point, la recharge complète ne prend qu’une heure avec le chargeur fourni.

Le smartphone Xiaomi embarque un lecteur d’empreintes digitales, une prise jack et deux haut-parleurs, afin d’offrir un son stéréo. Pour les photos et les vidéos, quatre capteurs sont présents, dont le module principal de 64 mégapixels et un grand angle de 13 mégapixels (les deux autres s’occupent du mode macro et de l’ajout d’effet de flou aux portraits). Ils procurent de bons résultats globalement, dans de bonnes conditions de luminosité.

Les performances sont assurées par le processeur Qualcomm Snapdragon 732G, assisté de 6 Go de mémoire. L’espace de stockage de 128 Go est facilement extensible, en ajoutant une carte mémoire microSD. L’ensemble permet de jouer dans d’assez bonnes conditions à la plupart des jeux.

D'autres offres portant sur des smartphones performants sont disponibles sur Amazon :

