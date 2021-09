L’excellent Xiaomi Mi 10T est à 269 €

Le Xiaomi Mi 10T est actuellement à un prix exceptionnel puisque grâce à une offre de remboursement de 100 € il est accessible à 269 € au lieu de 369 € chez Cdiscount. Toutefois, comme toutes les ODR il y a une date à ne pas dépasser et concernant ce modèle, il faudra faire votre achat au plus tard le 26/09/2021.

Xiaomi Mi 10T est à petit prix chez Cdiscount

Pour bénéficier de cette offre il faudra donc commencer par acheter ce modèle au plus tard le 26 septembre 2021. Ensuite, il faudra renvoyer le bulletin de participation en y joignant des documents demandés dans un délai de 30 jours suivant votre achat. Le remboursement d’un montant de 100 € sera effectué directement sur votre compte bancaire dans un délai de 4 à 6 semaines.

Avant de valider votre commande, vous avez certainement besoin de connaître les caractéristiques techniques du Xiaomi Mi 10T. Il possède un écran plat IPS LCD de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement allant jusqu’à 144 Hz. Le processeur est un Snapdragon 865 Qualcomm compatible 5G avec 8 Go de mémoire vive. Une configuration qui vous permettra de faire tourner vos applications et vos jeux favoris. L’autonomie est également un point fort du smartphone grâce à sa batterie de 5000 mAh et pour les plus gourmands ils pourront utiliser la charge rapide jusqu’à 33W ce qui vous permettra de charger de 10 à 100 % en une heure.

