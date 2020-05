L’excellente imprimante Canon Pixma TS8251 à seulement 110 €

L’imprimante à jet d’encre couleur Canon Pixma TS8251 est actuellement proposée par Dary avec une réduction de 39%. Cela fait passer son prix de 179,99 € à seulement 109,99 €. Un bon prix pour un modèle performant et polyvalent.

La Pixma TS8251 est une imprimante multifonctions, puisqu’elle est équipée d’un scanner à plat qui lui permet de numériser des documents et de réaliser des copies. Elle mesure 37,3 x 31,9 x 14 cm. Elle est équipée d’un écran tactile couleur de 10,8 cm de diagonale, afin de faciliter la réalisation de certaines opérations basiques (indiquer le nombre de copies à réaliser par exemple).

L’imprimante possède un double bac pouvant contenir 100 feuilles de papier ordinaire ou 20 pages de papier photo. Elle embarque aussi six cartouches d’encre, dont une contenant une encre noire pigmentée, qui permet d’obtenir des textes de grande qualité et une nouvelle encre bleue, pour obtenir de superbes tirages de qualité photographique.

La Pixma TS8251 offre des vitesses d’impression en noir et blanc et en couleur de 15 et 10 pages par minutes, respectivement. Les photos 10 x 15 cm sont quant à elles réalisées en 17 secondes environ. L’imprimante offre un mode recto-verso automatique, afin d’économiser du papier lors de l’impression de longs documents.

Les impressions et les numérisations s’effectuent avec une qualité maximale de 4 800 x 1 200 points par pouce. La compatibilité Wi-Fi est également de la partie, afin de simplifier l’impression de documents stockés sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable. Enfin, un lecteur de cartes mémoire SD est présent.

Cet article vous est proposé par Darty.