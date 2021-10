L’excellente souris Logitech G402 passe sous la barre des 25 €

Chez Amazon, la souris Logitech G402 Hyperion Fury voit son prix chuter et passe à 24,99 € au lieu de 69,99 €.

C’est une offre exceptionnelle à ne pas rater chez Amazon. Le prix de la souris Logitech G402 Hyperion Fury voit son prix descendre en flèche, le produit passe donc à 24,99 € au lieu de 69,99 € soit une économie considérable de 45 €. Attention, à ce tarif, inutile de préciser que les stocks vont vite partir.

La souris Logitech G402 bénéficie d’une réduction incroyable de 45 €

La marque Logitech n’est plus à présenter et si vous recherchez une souris avec un rapport qualité/prix exceptionnel c’est le moment de bénéficier de cette offre chez Amazon. En effet, ce n’est pas tous les jours qu’une réduction de 45 € est offerte sur un produit comme la souris Logitech G402. Sachez que si vous passez votre commande et que votre panier est inférieur à 25 € vous pourrez obtenir la livraison offerte dans votre point relais.

Cette souris filaire est compatible avec les PC et les Mac. Elle possède 8 boutons programmables qui permettront aux gamers de composer leurs enchainements, certainement un gain de temps qui vous permettra d’avoir un temps d’avance sur vos adversaires. Conçue avec des matériaux légers et de façon ergonomique, elle assure une prise en main confortable qui place la souris n°1 des périphériques gaming. Sachez qu’elle est livrée avec un câble USB de 2 mètres de longueur.