L’excellente TV 49 pouces Sony KD-49XG9005 à seulement 764 € (au lieu de 899 €)

Le téléviseur LCD Sony KD-49XG9005 délivre une excellente qualité d’affichage et intègre de nombreuses fonctions multimédia.

Sa dalle LCD de 49 pouces affiche des images en 4K (3 840 x 2 160 pixels) avec une fréquence de rafraichissement de 100 Hz. Cette dernière intègre un dispositif de rétro éclairage très précis, de type Full Led avec Local Dimming. De plus, la TV est compatible avec les standards HDR10 et Dolby Vision et gère les couleurs sur 10 bits. Ces deux facteurs, alliés à une haute luminosité, permettent d’obtenir des images HDR, provenant de Netflix par exemple, de grande qualité.

La KD-49XG9005 embarque un processeur Sony X1 Extreme, qui se charge de mettre à l’échelle les contenus de définition Full HD (ou 720p) et qui assure également un affichage fluide et sans défaut des vidéos. Le tout est complété par un système audio comprenant deux haut-parleurs d’une puissance totale de 2 x 10 Watt.

Au chapitre des fonctions multimédia, la TV exploite Android TV 8, et procure donc un accès immédiat à de nombreuses applications connectées (Netflix, Youtube, Amazon Prime Video, etc.). Un espace de 16 Go est réservé au stockage de celles-ci.

La KD-49XG9005 offre également la possibilité d’enregistrer des programmes sur des supports USB, avec la possibilité de mettre un programme TV en pause et de continuer à le regarder plus tard (mode Timeshift). La lecture de nombreux formats de fichier multimédia est également possible. Sans oublier la compatibilité avec les assistants intelligents de Google et d’Amazon (Alexa).

Enfin, la connectique de la TV comprend quatre prises HDMI (dont une compatible eARC) ainsi que trois ports USB. La compatibilité Wi-Fi et Bluetooth est également au rendez-vous.

Cet article est une publication sponsorisée par Darty

