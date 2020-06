L’excellente TV OLED 55 pouces Panasonic TX-55GZ950E à seulement 1299 €

Si vous êtes passionnés par le cinéma et les séries, la dalle OLED du téléviseur Panasonic TX-55GZ950E (modèle de la gamme 2019) va vous combler. Tout d’abord, sa diagonale de 55 pouces offre un grand confort visuel. Ensuite, à la différence des dalles LCD, la technologie OLED permet d’afficher des noirs parfaits, ce qui procure un niveau de contraste quasiment infini (tous les détails dans les zones sombres des images sont parfaitement visibles).

D’autre part, le processeur HCX Pro de Panasonic se charge de mettre à l’échelle les contenus dont la définition est inférieure au 4K. Il élimine également tous les défauts visuels susceptibles d’apparaître sur les images en mouvement.

Crédit : Panasonic

Cela permet de compenser un pic de luminosité moins élevé que celui obtenu avec les meilleures TV LCD, et d’offrir une qualité d’affichage impressionnante, aussi bien avec des contenus SDR que HDR, avec de larges angles de vision (et sans l’effet de blooming plus ou moins visible sur les TV LCD).

La TV est compatible avec les standards HDR10+ et Dolby Vision. Elle embarque deux tuners numériques, 4 connecteurs HDMI 2.1 et 3 ports USB. Ces derniers permettent d’utiliser des supports de stockages pour lire des fichiers multimédia ou enregistrer des programmes TV (avec la fonction de mise en pause du direct, Timeshift). Le système audio composé de quatre haut-parleurs qui délivrent une puissance totale de 50 Watt.

Enfin, le portail d’applications connectées MyHomeScreen 4.0 procure un accès direct aux applications les plus connues, comme Netflix, Youtube, etc.

