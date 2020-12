L’Exorciste : David Gordon Green pourrait réaliser un reboot du film culte

Depuis sa sortie en 1973, L’Exorciste est devenu un film de référence. Souvent copié mais jamais égalé, cette histoire aura inspiré bon nombre de projets à chaque nouvelle décennie. Mais selon les dernières informations, Blumhouse Productions serait en passe de signer un reboot du film original. Révélée par The Observer, l’information fait déjà grand bruit chez les fans de la première heure. Mais pour le moment, peu de détails semblent filtrer sur ce projet d’envergure.

L’Exorciste prépare enfin son reboot – Crédit : Warner Bros

La réalisation du projet serait confiée à David Gordon Green. Et si ce nom ne vous est pas inconnu, c’est car il s’agit du réalisateur emblématique de la saga Halloween ! Un choix qui pourrait augurer une belle réussite.

Le retour de L’Exorciste

Selon The Observer, si ce film est annoncé comme un reboot, il sera en réalité une suite du premier volet. David Gordon Green pourrait avoir à cœur de faire écho au film original, tout en lui donnant un élan de modernité nécessaire. Le défi est de taille car la franchise a été malmenée au fil des années. Projets ratés ou téléfilms grossiers, Gordon Green va devoir redorer le blason de L’Exorciste avec le génie qu’on lui connaît.

Depuis plusieurs années, quantité de projets devaient redonner naissance au film culte de 1973. Mais les désaccords et les conflits de production auront fini par tous les faire tomber à l’eau. Tous les espoirs sont désormais sur les épaules de Gordon Green. Mais certains grincent déjà des dents. En effet, bon nombre de fans y voient un coup marketing. Mais le choix de Gordon Green démontre la volonté du studio de travailler sur un film de qualité, fidèle à l’imagerie originale du premier volet.

Reste à déterminer, quand et comment pourra débuter le tournage. Il faudra d’abord valider un scénario solide et composer un casting au diapason pour ne pas décevoir les attentes. Avec sa culture horrifique, Gordon Green pourrait faire appel à des comédiens cultes du genre. Et son équipe de production pourrait faire la part belle aux spécialistes les plus connus pour les effets spéciaux. Mais avant toute chose, il faut déjà que le réalisateur signe un contrat en bonne et due forme !

Après quelques catastrophes commerciales, le retour de L’Exorciste suscite déjà beaucoup d’interrogations. Si ce projet n’était pas à la hauteur, les studios pourraient ne jamais redonner vie au légendaire film des années 70.

Source : We Got This Covered

