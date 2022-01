L’eye-liner prononcé de Pattinson dans The Batman, les nains de Blanche-Neige remplacés, le télescope James Webb repéré dans le cosmos, c’est le récap’ !

La raison derrière les yeux noircis de Robert Pattinson dans The Batman, les nains du remake de Blanche-Neige remplacés par des « créatures magiques », une image du télescope James Webb arrivé à bon port, voici le récap’ !

Au menu du récapitulatif des informations notables de ce mercredi 26 janvier : Matt Reeves révèle pourquoi les yeux de Robert Pattinson sont surmaquillés dans The Batman. L’acteur Peter Peter Dinklage tance Disney pour son remake de Blanche-Neige et les sept nains. Enfin, une image montre le télescope James Webb au point de Lagrange L2.

The Batman : l’eyeliner noir, un moyen d’accentuer la « théâtralité » du super-héros

Dans The Batman, Robert Pattinson a été maquillé avec de l’eyeliner noir. Un choix qui pose question. Pour le réalisateur Matt Reeves, le maquillage permet d’accentuer la charge dramatique portée par le super-héros de Gotham. « J’ai juste adoré l’idée d’enlever [le masque] et en dessous, de voir la transpiration, les gouttes et toute la théâtralité du personnage », souligne le cinéaste dans les colonnes d’Esquire.

Robert Pattinson dans The Batman – Crédit : Warner Bros

Blanche-Neige et les sept nains : le remake n’incluera pas de nains

Interprète de Tyrion dans Game of Thrones, Peter Dinklage a dégommé Disney sur son remake à venir de Blanche-Neige et les sept nains, affirmant que l’histoire rabaissait les personnes atteintes de nanisme. « Vous êtes progressiste d’une certaine manière, mais vous faites toujours cette putain d’histoire arriérée à propos de sept nains vivant ensemble dans une grotte« , s’est emporté le comédien. En réaction, la firme de Mickey a expliqué que le remake mettrait en scène des « créatures magiques » en lieu et place des nains.

Peter Dinklage – Crédit : HBO

Le télescope James Web dévoilé par The Virtual Telescope Project

Bien arrivé au point de Lagrange L2, le télescope James Webb va pouvoir entamer sa mission d’observation dans quelques mois, une fois qu’il sera bien configuré. The Virtual Telescope Project a partagé une image de JWST où ce dernier apparaît en tout petit aux côtés des objets célestes voisins. Un moyen d’immortaliser cette étape cruciale avant que le télescope nous abreuve de nouveaux savoirs cosmiques.

