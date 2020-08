LG dévoile son masque Puricare avec un purificateur d’air intégré

Pendant l’IFA 2020, LG a présenté le PuriCare Wearable Air Purifier. Il utilise une paire de filtres remplaçables similaires à ceux que vous trouverez dans la gamme de purificateurs d’air LG pour la maison, et les associe à des ventilateurs alimentés par des batteries pour vous aider à respirer.

Crédit : LG

Le LG PuriCare apporte une solution au dilemme de devoir choisir entre des masques faits maison qui sont de qualité inégale et des masques chirurgicaux à usage unique qui coûtent cher. Tous les masques ne sont pas aussi efficaces les uns que les autres. En conséquence, des scientifiques ont étudié la dispersion des gouttelettes en fonction de la protection utilisée.

On sait également qu‘en portant un masque chirurgical, le risque d’infection au coronavirus est déjà réduit de 65%. Une étude récente avait aussi prouvé que le masque en coton épais protège finalement mieux qu’un masque commercial conique. Il est probable qu’avec un tel système sur le visage, son porteur soit extrêmement bien protégé.

En effet, avec ses deux ventilateurs et son capteur respiratoire breveté, le masque de LG permet aux utilisateurs d’inspirer de l’air propre et filtré tandis que le capteur respiratoire détecte le cycle et le volume de la respiration du porteur et ajuste les deux ventilateurs à trois vitesses en conséquence.

En outre, les ventilateurs accélèrent leur rotation automatiquement pour faciliter l’entrée d’air et ralentissent pour réduire la résistance lors de l’expiration afin de rendre la respiration plus facile. Un vrai petit bijou de technologie.

Le masque utilise d’autres technologies déjà utilisées par LG

L’appareil utilise les mêmes filtres HEPA H13 que LG utilise pour ses purificateurs d’air domestiques, ce qui promet un apport d’air frais et propre. Le masque est vendu avec un boîtier qui utilise des lampes UV-LED pour tuer tous germes présents quand l’utilisateur va recharger son masque.

Le portable est équipé d’une batterie légère de 820mAh qui offre entre deux et huit heures de fonctionnement suivant le mode choisi.

Le LG PuriCare Wearable Air Purifier sera disponible à partir du quatrième trimestre sur certains marchés. Néanmoins, LG n’a pas précisé lesquels et à quel prix il serait disponible.

Source : LG Newsroom