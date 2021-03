LG Electronics pourrait mettre fin à ses activités dans le domaine des smartphones

La société aurait voulu vendre cette division, mais les négociations avec le groupe allemand Volkswagen et le groupe vietnamien Vingroup JSC n’ont pas abouti, ajoute le rapport.

Nous avions déjà évoqué que LG envisageait de quitter le secteur de la téléphonie mobile, et cela semble se concrétiser. Pourtant, plus tôt cette année, lors de la conférence CES 2021, LG avait fièrement présenté son premier concept de téléphone doté d’un écran enroulable. Le LG Rollable semblait prometteur, puisque le fabricant coréen avait même évoqué son projet de le commercialiser plus tard dans l’année.

Cependant, tout cela pourrait bientôt être annulé. En effet, LG Electronics serait en train de fermer sa division smartphone et de quitter le marché en raison des pertes auxquelles l’entreprise est confrontée depuis un certain temps maintenant. L’entreprise aurait perdu 5 000 milliards de won (3,743 milliards d’euros) au cours des cinq dernières années.

LG annoncerait la mauvaise nouvelle le mois prochain

Le rapport de DongA précise que la société devrait annoncer officiellement sa décision de fermer la division smartphones aux employés dès le mois d’avril. Heureusement, le PDG de l’entreprise avait assuré plus tôt cette année que les changements n’entraîneraient pas de pertes d’emploi.

Même si LG est en forte baisse de vitesse depuis quelques années sur le marché des smartphones, son départ pourrait être une énorme perte pour l’industrie. En effet, LG a récemment lancé un ambitieux projet Explorer visant à proposer des téléphones avec des facteurs de forme complètement réimaginés. Nous avions ainsi pu voir par exemple le LG Wing et son écran rotatif.

Le problème, c’est que ces smartphones atypiques n’ont pas réussi à séduire les consommateurs, notamment à cause de leur prix élevé. De plus, la montée en puissance de concurrents chinois tels que Realme ou Xiaomi, qui proposent aujourd’hui des smartphones bien plus puissants et surtout bien moins chers, a fait beaucoup de mal aux parts de marché de LG. En effet, il n’est aujourd’hui qu’à environ 1% au niveau mondial.

