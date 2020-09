LG : le téléphone rotatif est officiellement nommé LG Wing

Aujourd’hui, selon un communiqué de presse de la société, le nom LG Wing sera bien le nom de ce smartphone atypique. Il est créé dans le cadre du projet Explorer de LG, qui « vise à découvrir de nouvelles façons d’interagir avec les appareils mobiles. ».

Crédit : LG Wing – ETNews

Fin août, une vidéo d’Android Authority montrait déjà le téléphone en pleine action dans une voiture. En début d’année, LG avait également dévoilé le V60 ThinQ, un smartphone à double écran amovible. Celui-ci ressemblait beaucoup à l’actuel Surface Duo de Microsoft.

Contrairement au Surface Duo qui a deux écrans, le LG Wing possèderait un écran principal de 6,8 pouces. Il pourrait s’agir du même écran que celui du LG Velvet. Il aurait donc une définition de 1080 x 2460 et un ratio d’écran de 20,5:9.

Sous l’écran principal se trouve un écran secondaire carré qui mesurerait 4 pouces. L’écran principal peut pivoter à 90° par rapport au second petit écran, pour créer un smartphone avec une forte de T. Grâce à cette nouvelle forme, le smartphone peut par exemple utiliser l’écran principal en orientation portrait pour afficher le GPS tandis que le deuxième écran peut être tourné en paysage pour afficher la musique.

Le lancement est prévu la semaine prochaine

Le LG Wing disposera « d’un facteur de forme nouveau et différent. », impossible à obtenir pour les smartphones traditionnels, selon LG. Néanmoins, la marque coréenne n’a pas révélé plus de détails sur l’appareil. Selon le communiqué de presse, le téléphone sera dévoilé le 14 septembre à 16 heures. Sur sa chaîne Youtube, LG Mobile a donné un aperçu du smartphone dans une vidéo d’invitation de 23 secondes où on peut voir les deux écrans du smartphone pivoter.

Source : LG Newsroom