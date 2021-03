LG OLED CX : la meilleure TV 4K pour gamer à prix réduit chez Boulanger

Si actuellement vous recherchez une télévision c’est le moment de profiter de cette offre. Boulanger propose des remises sur plusieurs diagonales de la gamme OLED LG. Les réductions vont de 400 € à 700 €, autant dire qu’il serait regrettable de passer à côté.

LG Oled 48CX – Crédit : LG

TV OLED LG : la série CX en promotion

LG est une marque reconnue pour sa qualité en matière de téléviseur et avec Boulanger vous allez pouvoir cumuler produit de qualité et promotion. En effet ce sont donc plusieurs télévisions LG qui bénéficient d’une remise très intéressante. Trois modèles sont concernés par ce bon plan.

Le téléviseur LG 48CX6 d’une dimension de 121 cm, affiché au prix de départ à 1790 € passe à 1390 € soit une très belle remise de 400 €.

Le téléviseur LG 55CX6 d’une dimension de 139 cm, affiché au prix de départ à 1990 € passe à 1490 € soit une réduction de 500 €.

Le téléviseur LG 65CX6 d’une dimension de 164 cm, affiché au prix de départ à 2990 € passe à 2290 € soit une remise exceptionnelle de 700 €.

Le LG CX est équipé de toutes les fonctionnalités bien pensées qui vont vous permettre de naviguer simplement parmi vos différentes applications. Il est compatible HDR et est équipé de ports HDMI 2.1. Ce dernier point assure un fonctionnement optimal avec les PS5 et Xbox Series. En effet, le LG CX permet de jouer en 4K à 120 fps. ALLM et VRR sont aussi de la partie. Ajoutons à cela un retard à l’affichage ridiculement bas pour un téléviseur et vous aurez au final votre nouveau moniteur pour votre PC ou l’écran ultime pour votre console.

Si cette gamme ne vous intéresse pas, pensez à consulter notre comparatif des meilleures télévisions.