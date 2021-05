L’Ideadpad Flex 5 de LEnovo bénéficie d’une remise de 280 € chez Darty

Chez Darty, profitez de ce prix très attractif pour acquérir l’Ideapad Flex 5 de la marque Lenovo. En effet l’ordinateur portable convertible de 14 pouces voit son prix chuter et passe de 1079,99 € à 799,99 €.

Ideapad Flex 5 Lenovo : 25% de réduction chez Darty

Idéal pour une utilisation nomade, cet ordinateur portable Lenovo de 14 pouces s’embarque facilement lors de tous vos déplacements. Bien évidemment le côté pratique n’est pas le seul atout puisqu’il est également performant. En effet, avec son processeur puissant, le Ryzen 7 5700U avec 8 cœurs physiques, vous n’aurez aucune difficulté pour surfer sur vos sites préférés et vos applications habituelles. Petit bémol, les jeux 3D ne tourneront pas forcément. L’Ideapad Flex 5 est équipé de 8 Go de RAM, mais à savoir que vous pourrez en rajouter via un slot disponible.

Son écran tactile 14 pouces IPS Full HD avec une résolution de 1920 x 1080 pixels apporte un confort visuel. Vous pourrez utiliser le produit de plusieurs façons différentes, en mode tablette, en mode ordinateur ou encore en mode tente pour regarder vos vidéos par exemple.

Concernant la batterie, vous pourrez tenir une journée complète sans problème et pour les connectivités, l’Ideapad Flex 5 possède 3 port USB 3.1, 1 port HDMI 1.4b et bénéficie de contrôleurs Bluetooth 5.0 et WiFi 6.