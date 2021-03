L’imprimante 3-en-1 Epson EcoTank ET 2710 est à 178,97 € chez Electro Dépôt

Avec un prix qui approche plutôt les 200 € chez les concurrents c’est donc une belle offre qui est proposée par Electro Dépôt puisque cette imprimante 3 en 1 Epson EcoTank ET 2710 est à 178,97 €.

Imprimante multifonctions Epson à prix cassé chez Electro Dépôt

Économique, simple d’utilisation et compacte, cette imprimante a tout pour plaire. Selon le constructeur grâce à cette imprimante vous ferez des économies considérables puisqu’il promet d’économiser 90 % sur les coûts de l’encre ainsi avec un jet d’encre vous pourrez imprimer jusqu’à 4500 feuilles en noir et blanc et 7500 pages en couleur.

Côté praticité, grâce à ses réservoirs placés devant vous changer rapidement et facilement vos cartouches d’encre et petit plus l’affichage du niveau de l’encre qui vous permettra de suivre le niveau d’encre de toutes vos cartouches. Grâce au wi-fi et au wi-fi direct vous pourrez imprimer vos documents depuis votre smartphone ou votre tablette.

Petits bémols toutefois concernant le mode recto verso qui n’est pas automatique, il faudra donc retourner vos feuilles à la main. On peut noter également que la qualité d’impression est moins précise que chez les modèles concurrents mais conçue pour durer dans le temps vous ne devriez pas être déçu par ce produit. Pensez à consulter notre comparatif des imprimantes performantes dans le tirage photo si c’est ce type d’imprimante dont vous avez besoin.