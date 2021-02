L’imprimante HP DeskJet 2710 5AR83B passe au prix réduit de 59,84 € chez Amazon

Chez Amazon, l’imprimante multifonctions HP DeskJet 2710 5AR83B est à 59,84 € au lieu de 159,99 €, à noter toutefois que l’on peut la trouver dans les 100 € chez la concurrence. Amazon propose donc quand même une remise tout à fait intéressante.

Imprimante HP DeskJet multifonctions à petit prix chez Amazon

Votre imprimante tourne sans cesse depuis le premier confinement et vous sentez qu’elle va bientôt rendre l’âme ? C’est le moment de profiter des soldes pour vous acheter une imprimante multifonctions qui pourra servir à toute la famille.

Chez Amazon, cette imprimante HP Deskjet 2710 5AR83B imprime, scanne et photocopie tous vos documents. Équipée d’une connexion WiFi vous pourrez lancer vos impressions via votre smartphone, votre tablette ou encore via votre ordinateur portable. Grâce à son écran LCD intuitif, vous pourrez surveiller tous les paramètres de votre imprimante et intervenir dès que nécessaire. Vous pourrez imprimer en noir et blanc, mais aussi en couleur. Concernant l’impression recto verso, l’option n’est pas automatique, il faudra donc retourner votre feuille du bon côté.

Quelques caractéristiques à connaître :

Bac à collecte : 60 feuilles au format A4 ou 20 feuilles de papier photo 10 x 15 cm

Scanner plat avec résolution de 1200 x 1200 ppp

Vitesse d’impression de 7,5 ppm en noir et jusqu’à 5,5 ppm en couleur avec une résolution maximale de 4 800 x 1 200 ppp

Compatible avec les cartouches HP 305 noir et 305 trichromie

Pour être certain d’acheter le modèle qui correspond à vos besoins et à vos attentes, pensez à consulter notre comparatif des imprimantes multifonctions.