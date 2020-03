L’imprimante multifonctions Epson Expression Premium XP-6105 à 90 €

Grâce à son scanner, l’imprimante Epson Expression Premium XP-6105 permet de réaliser très facilement des photocopies. Elle exploite cinq cartouches d’encre pigmentée (magenta, jaune, cyan, noir photo et noir), pour réaliser de superbes photos sur papier glacé. La définition d’impression maximale est de 5 760 x 1 440 points par pouce.

La vitesse d’impression est de 32 pages par minutes et les numérisations sont effectuées en 1 200 x 4 800 points par pouce. L’imprimante embarque un écran couleur tactile de 6,1 cm de diagonale, complété d’un panneau de contrôle. Bon point, un mode d’impression recto verso automatique est disponible, ce qui est toujours pratique pour économiser du papier lorsqu’on imprime de longs documents.

En plus du port USB, pour se relier à un ordinateur, l’imprimante est compatible Wi-Fi et Wi-Fi Direct, pour faciliter l’envoi des fichiers à imprimer depuis un smartphone ou une tablette. Et elle intègre deux bacs : un de 100 feuilles de papier ordinaire et un autre de 20 feuilles de papier photo.

Cet article est une publication sponsorisée par la Fnac.