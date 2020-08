L’imprimante multifonctions HP Envy Photo 6234 à 60 €

La HP Envy Photo 6234 est une imprimante jet d’encre qui exploite un système d’impression à deux cartouches (HP 303, noir et couleurs). Sa définition d’impression maximale est de 4800 x 1200 points par pouce.

Les vitesses d’impression maximales sont de 13 et 8 pages par minutes, respectivement en monochrome et en couleur (et 40 secondes pour une photo au format 10 x 15 cm). Bon point, les impressions recto verso sont automatiques, ce qui permet d’économiser du papier lors des impressions de longs documents.

Le scanner à plat permet de numériser facilement des documents papier ou de réaliser des photocopies, avec une définition pouvant aller jusqu’à 1200 ppp. La Envy Photo 6234 supporte des vitesses maximum de 11 et 5 copies par minutes, en noir & blanc ou en couleur.

L’imprimante HP est compatible Wi-Fi et Bluetooth, afin de faciliter la communications avec les smartphones, tablettes et autres ordinateurs portables. D’autre part, son bac peut contenir jusqu’à 125 feuilles A4.

Enfin, certaines opérations peuvent être réalisées facilement, sans utiliser l’ordinateur, par l’intermédiaire de l’écran tactile couleur de 2,2 pouces.

