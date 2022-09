Une sublime photo de Neptune, un minéral plus solide que le diamant, tous les méchants inspirés de Sauron : c’est le récap

L’incroyable photo de Neptune par James Webb, un minéral plus solide que le diamant trouvé par des scientifiques et tous les méchants inspirés de Sauron : c’est le récap.

Aujourd’hui dans le récap. Après nous avoir distillé une impressionnante vue de la nébuleuse d’Orion, James Webb continue son travail d’observation essentiel pour les astronomes avec une photo de Neptune. Les scientifiques ont trouvé un minéral plus solide que le diamant et enfin, tous les méchants emblématiques du Seigneur des anneaux inspirés de Sauron.

Une belle photo de Neptune par James Webb

James Webb a capturé des images très précises de Neptune, la planète la plus éloignée connue du système solaire. Nous n’avions pas eu de photos aussi nettes depuis 1989.

Plus fort que le diamant

La lonsdaléite, retrouvée au sein de météorites écrasées en Afrique, est un minéral qui fait l’objet de nombreuses études et théories. Une nouvelle étude estime que ce minéral serait 58 % plus résistant et solide que le diamant, en plus d’être potentiellement présent sur Terre.

Ces méchants qui ont été inspirés de Sauron

Le Seigneur des Anneaux a laissé une grande trace, notamment son antagoniste Sauron. Un méchant qui a inspiré beaucoup de figures du mal dans d’autres œuvres. Harry Potter, Le Monde de Narnia ou Doctor Strange, il existe de nombreux exemples !

