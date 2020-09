LinkedIn : vous pourrez passer des appels Zoom ou Microsoft Teams directement dans l’application

Alors que le marché de l’emploi est au plus mal à cause de la pandémie actuelle de COVID-19, LinkedIn s’apprête à mettre à jour son application pour faciliter le recrutement à distance.

Le réseau social a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités qui rendront sa messagerie plus complète et qui permettront aux utilisateurs de communiquer plus rapidement et de mieux contrôler leurs conversations et leurs messages.

LinkedIn messagerie – Crédit : LinkedIn

LinkedIn, appartenant à Microsoft qui l’avait racheté en 2016 pour 26 milliards de dollars, est une plateforme sur laquelle les professionnels se constituent un réseau et cherchent du travail. Depuis, en 2017, Google avait annoncé une plateforme concurrente, nommée Hire.

De nouvelles fonctionnalités bienvenues viennent faciliter cette recherche de travail. Tout d’abord, LinkedIn a révélé une amélioration de son service de messagerie qui permettra aux membres d’effectuer des appels vidéo sur le site ou sur l’application mobile en utilisant Microsoft Teams, BlueJeans ou Zoom, amenant ainsi des millions d’utilisateurs potentiels supplémentaires sur ces plateformes.

Pour ce faire, les utilisateurs doivent cliquer sur l’icône de la vidéo à côté du chat. De là, ils verront un pop-up où ils pourront choisir entre Teams, Zoom ou BlueJeans. Si vous n’êtes enregistrés sur aucun de ses services, vous seriez invités à vous inscrire.

D’autres fonctionnalités sont également attendues

LinkedIn a aussi introduit la possibilité de modifier un message envoyé. Cela permet aux utilisateurs de corriger rapidement et facilement une erreur. Si le message n’est plus pertinent, ou si vous avez envoyé une pièce jointe par erreur, vous pourrez également la supprimer.

LinkedIn a également ajouté les réactions avec des emojis sur son service de messagerie sur smartphone. Les utilisateurs peuvent appuyer et maintenir ou appuyer deux fois sur n’importe quel message pour ouvrir un menu d’options qui leur permet de réagir aux messages envoyés par leur correspondant, comme il est déjà possible de faire sur d’autres applications de messagerie.

Vous aurez également la possibilité de supprimer plusieurs conversations en même temps. Il sera aussi possible d’inviter d’autres personnes sur une conversation pour créer des groupes.

Source : LinkedIn