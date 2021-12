Secret Invasion : Cobie Smulders de retour en tant que Maria Hill dans la futur série Marvel

L’histoire originale du Comic Secret Invasion suit des extraterrestres qui ont la capacité de changer de forme, les Skrulls. Ainsi ils trompent l’adversaire en se faisant passer pour différents héros de Marvel alors qu’ils tentent de conquérir la Terre.

Cobie Smulders de retour en tant que Maria Hill dans le nouveau Marvel – Crédits: Marvel, Disney

Les Skrulls ont joué un rôle important dans le film Capitaine Marvel de 2019, où ils ont été décrits comme une race incomprise essayant de trouver un nouveau foyer tout en étant pourchassée par l’empire Kree. On ne sait pas encore comment cette nouvelle production de Disney +adaptera l’histoire dans la série à venir.

Le casting de Invasion Secrète

Secret Invasion met également en vedette Ben Mendelsohn, reprenant son rôle de leader des Skrull : Talos. Apparaitront également les acteurs Olivia Colman, Émilia Clarke, Christopher McDonald et Killian Scott. Quant à Ben-Adir, il incarnera le méchant principal de la série, dont l’identité n’a pas encore été révélée.

Le MCU sera omniprésent sur Disney + en 2022

Avant de voir la série, qui est produite et écrite par Kyle Bradstreet de M. Robot, nous aurons She-Hulk et Moon Knight sur Disney +, sans parler d’une poignée de films. Sa sortie, dont nous ne connaissons pas encore les dates précises, est attendue pour2022.

Smulders a déjà joué ce rôle dans plusieurs films de Marvel, dont Spider-Man: Far From Home, Captain America: Civil War et tous les films Avengers.

En plus de ses apparitions dans le MCU, Smulders est surtout connue pour son rôle principal dans la série How I Met Your Mother. Elle est apparue dans la série tout au long de ses neuf saisons. Plus récemment, elle est apparue dans la nouvelle saison de « American Crime Story » dans le rôle d’Ann Coulter.

Source : Screenrant