L’iPad Pro d’Apple est à prix cassé chez Cdiscount

Chez Cdiscount, l’iPad Pro d’Apple bénéficie d’une belle réduction et passe à 694 €.

Vous surveillez depuis un moment le prix de l’iPad Pro d’Apple ? Autant dire que vous allez pouvoir tout de suite l’ajouter à votre panier. Actuellement chez Cdiscount la tablette passe à 694 € alors qu’elle est généralement affichée à presque 900 €.

Le prix de l’iPad Pro est en baisse chez Cdiscount

Actuellement au meilleur prix du moment, il serait regrettable de passer à côté si ce produit vous fait de l’œil depuis quelque temps maintenant. Proposée par Cdiscount à 694 €, la tablette iPad Pro d’Apple a rarement été à un prix aussi bas. A vous de ne pas perdre trop de temps, car l’offre étant à durée limitée, le tarif va sans doute vite grimper.

Vu la marque vous savez bien évidemment que la fiche technique va être performante. L’iPad Pro 2020 possède un écran de 11 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz et donc une fluidité dans la navigation. Son processeur A12Z Bionic avec les 128 Go de stockage vous permettra de faire tourner toutes vos applications ainsi que vos jeux les plus gourmands.

Concernant les photos, les clichés seront corrects sans toutefois pouvoir égaler un iPhone 12 par exemple. Le capteur LiDar, pourra être d’une utilité intéressante pour certains professionnels, car il assure la télédétection par laser, radar qui permettra de cartographier un environnement en 3D.