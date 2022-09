L’iPhone 14 à moins de 1000€ chez Bouygues Telecom avec une réduction supplémentaire de 80€ !

A peine sorti, l’iPhone 14 est déjà à prix mini ! Bouygues Telecom le propose en effet à moins de 1000€ avec le forfait Sensation 170Go (engagement 24 mois). On vous explique tout sur l’offre dans cet article.

Commercialisé depuis quelques jours à peine, l’iPhone 14 fait d’ores et déjà couler beaucoup d’encre, et pour causes ! Comme tous ses homologues chez Apple, le nouveau né de la marque à la pomme propose des prestations haut de gamme exceptionnelles comme la 5G, un appareil photo 12Mpx ou encore une puce Bionic A15. Seul problème : son prix trop élevé pour la plupart des bourses.

Mais ça, c’était sans compter sur Bouygues Telecom ! L’opérateur vous propose en effet une offre incroyable vous permettant de profiter du smartphone à prix mini. En souscrivant le forfait Sensation 170Go (engagement 24 mois), vous pouvez en effet vous procurer l’iPhone 14 pour seulement 1€ + 23,37€/mois pendant 24 mois. In fine, le smartphone vous coûte ainsi 561,90€.

Pour arriver à un prix si bas, Bouygues vous fait passer par 2 offres :

Une réduction immédiate de 417,10€ grâce au forfait Sensation 170Go.

Un remboursement après achat de 80€ (le coupon de remboursement est envoyé par mail après votre achat).

La livraison dès le lendemain et 170Go d’Internet mobile

En commandant votre iPhone 14 chez Bouygues Telecom, vous profitez d’un prix mini certes, mais aussi de plusieurs autres avantages. L’opérateur vous garantit en effet :

Un paiement sécurisé avec la protection de vos données personnelles.

La livraison à domicile possible dès le lendemain (et la livraison express gratuite en point relais).

Un service client disponible partout en France (500 boutiques) et par téléphone.

Pour bénéficier du smartphone à un prix aussi bas, vous devez souscrire le forfait Sensation 170Go avec un engagement de 24 mois. Il est disponible pour 48,99€/mois et propose :

170Go d’Internet mobile en France dont 80Go depuis l’Europe, les DOM et la Suisse.

Les appels illimités vers les fixes de 120 pays.

Les appels et SMS illimités en France métropolitaine, depuis l’UE, les DOM et la Suisse + vers la France et tous ces pays.

