L’iPhone 14 Max s’appellerait finalement iPhone 14 Plus

Apple prévoit quatre modèles d’iPhone cette année. Dans l’ordre : l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro, l’iPhone 14 Pro Max ainsi qu’un iPhone 14 standard simplement doté d’un plus grand écran. Celui-ci s’appellerait iPhone 14 Plus, comme c’était le cas de 2014 à 2017.

iPhone 14 © EverythingApplePro

À quelques jours du très attendu événement Apple du 7 septembre, une nouvelle fuite sur l’un des nouveaux modèles a fait surface en ligne. Si l’on sait déjà qu’Apple prévoit de supprimer l’iPhone 14 mini au profit d’un autre modèle plus grand, ce dernier se faisait appeler iPhone 14 Max jusqu’à présent.

Selon des images divulguées par l’utilisateur de Twitter @Tommyboiiiiii, ce nouveau modèle devrait donc ramener l’ancien surnom Plus, qui faisait partie de la gamme d’iPhone de 2014 à 2017.

Des coques d’iPhone 14 Plus qui mettent la puce à l’oreille

Les images fournies par l’utilisateur de Twitter dévoilent des supposées coques officielles de l’iPhone 14 Plus. La première image est l’un des étuis MagSafe d’Apple, tandis que l’autre est une série de listes de produits d’un site d’e-commerce qui montre certaines coques qui, une fois de plus, indiquent le nom iPhone 14 Plus.

Pour rappel, Apple avait introduit le nom « Plus » avec l’iPhone 6 Plus, une version plus grande de l’iPhone 6. Il avait été suivi par l’iPhone 7 Plus et l’iPhone 8 Plus, avant de disparaître au profit de l’iPhone XS Max, l’iPhone de deuxième génération avec Face ID.

Mais ça, c’était avant que l’iPhone 11 Pro Max n’arrive dans la gamme et que le grand format ne devienne une exclusivité « Pro ». Des smartphones à plus de 1000 euros dotés d’un écran de 6,7 pouces. Ce supposé iPhone 14 Plus devrait avoir d’ailleurs avoir la même taille d’écran que l’iPhone 14 Pro Max.

Pour rappel, l’iPhone 14 Plus devrait être une version avec grand écran de l’iPhone 14. Autrement dit, il ne devrait pas profiter des fonctionnalités de l’iPhone 14 Pro telles que le téléobjectif, l’affichage ProMotion en 120 Hz, les 48 mégapixels pour l’appareil photo arrière et le poinçon. Si vous aimez les gros téléphones, vous pourrez donc a priori vous offrir un modèle plus abordable qu’un Pro ou un Pro Max cette année.