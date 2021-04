L’iPhone Apple 12 64 Go bénéficie d’une réduction de 120 € chez Amazon

Chez Amazon, l’iPhone Apple 12 64 Go bénéficie d’une remise et passe à 789 € au lieu de 909 €.

La boutique Amazon est actuellement généreuse et vous fait profiter de nombreuses remises sur les produits Apple. En effet après l’iPhone 12 128 Go en promo ou encore les écouteurs EarPods d’Apple à 14 € c’est au tour de l’iPhone 12 64 Go d’être plus accessible.

iPhone 12 64 Go à 789 € chez Amazon

On ne vous apprend rien lorsque l’on vous dit que les produits de la marque Apple ne sont pas donnés, c’est un fait. Il est donc impératif de bénéficier des promotions lorsque les marchands sont généreux. Aujourd’hui, c’est l’iPhone 12 64 Go dont il est question puisqu’il passe à 789 € au lieu de 909 €.

Vous le savez déjà certainement, ce modèle a de nombreux points communs avec l’iPhone 12 Pro : on retrouve en effet le même design et le même format comme un écran OLED de 6,1 pouces. Équipé d’une puce A14, ses performances seront à la hauteur de vos attentes avec en plus une connexion 5G. Les applications et les jeux vidéo n’auront pas de difficultés pour tourner correctement sur votre iPhone 12.

Côté autonomie, il tiendra environ 17 heures donc environ une journée entière si votre utilisation est raisonnable. Pour la photo, vous devriez pouvoir prendre des clichés d’exception grâce à ses 12 mégapixels, à un objectif grand-angle et ultra grand-angle.