L’iPhone prend désormais en charge le clavier Dvorak, vieux de 86 ans

Le clavier Dvorak © Apple

Cela pourrait surprendre certains d’entre vous, mais le clavier QWERTY n’est pas la seule disposition de touches disponible pour ceux qui tapent en anglais. La disposition de clavier Dvorak, âgée de 86 ans, est désormais supporté par iOS 16. Alors qu’auparavant, les utilisateurs devaient installer une application tierce pour utiliser le clavier Dvorak sur l’iPhone, il est dorénavant disponible en natif.

Un clavier créé en 1936

Selon ArsTechnica, le clavier Dvorak a été inventé en 1936 par August Dvorak et William Dealey qui recherchaient une meilleure disposition que le clavier QWERTY. Ce dernier tire son nom des six premières lettres de la rangée supérieure.

En 1936, la disposition QWERTY avait déjà 60 ans. Le clavier Dvorak n’a qu’une rangée supérieure à sept touches, qui comprend P-Y-F-G-C-R-L et est censé accélérer la vitesse de frappe et rendre la frappe plus confortable d’un point de vue ergonomique.

Fait intéressant, Apple avait inclus le clavier Dvorak au sein de l’Apple II, sorti en 1984. Parlant d’Apple, le co-fondateur de la société, Steve Wozniak, a déclaré qu’il avait connu le Dvorak en 1993 et qu’il continuait à l’utiliser depuis. « Ce que j’aimais le plus chez Dvorak à l’époque, c’était la sensation d’utiliser moins d’énergie avec vos doigts », a déclaré Steve Wozniak.

Pour utiliser le clavier Dvorak sur votre iPhone, assurez-vous d’abord que vous avez mis à niveau vers iOS 16 ou une version ultérieure. Ensuite, ouvrez l’application Réglages et accédez à Général > Clavier > Claviers, puis appuyez sur votre langue et sélectionnez Dvorak dans la liste. La prochaine fois que vous ouvrirez le clavier, vous verrez une disposition différente, avec une ligne d’accueil indiquant AOEUIDHTNS.