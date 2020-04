L’iPhone SE 2020 sera bientôt lancé en rouge, blanc ou noir, 64, 128 ou 256 Go

Les bruits de couloir concernant l’iPhone SE 2 ou iPhone 9 se font de plus en plus pressants. Les dernières informations en date font état d’une sortie imminente en 3 couleurs et 3 capacités de stockage.

Crédits : Apple / Belkin

Nos confrères du site 9to5Mac viennent d’obtenir des informations très intéressantes sur le futur smartphone abordable d’Apple. Cet iPhone qui a été nommé officieusement iPhone SE 2 puis iPhone 9 serait sur le point d’arriver sur le marché.

Adieu « SE 2 » et « 9 », bonjour iPhone SE

En effet, l’informateur du site prévoit un lancement imminent des préventes pour ce nouvel iPhone, peut-être même dès aujourd’hui. Cela confirmerait notre article du 18 février dans lequel cette date avait déjà été évoquée par le site allemand iPhone-Ticker.de. Il ne reste donc que quelques heures pour savoir si cela s’avère. Les détaillants devraient mettre en vente les premières coques non officielles dès dimanche.

Parmi les autres révélations de 9to5Mac, l’une vient déjà de se vérifier puisque le site annonçait qu’Apple utiliserait simplement le nom « iPhone SE » pour décrire son nouveau smartphone. Or, le site The Verge a découvert une page de la boutique en ligne du site Apple vendant une protection d’écran sous le titre « InvisiGlass Ultra Screen Protection for iPhone SE/8/7 ». Si elle est également disponible en version iPhone 7/8 Plus, celle-ci ne mentionne pas de SE Plus malgré la possible version XL dont nous vous parlions il y a deux semaines.

Enfin, 9to5Max a obtenu des informations sûres concernant les couleurs dans lesquelles sera disponible cet iPhone SE 2020. Il sera vendu en blanc, en noir et en rouge pour la série (PRODUCT) RED qui aide à la lutte contre le SIDA. 5 housses de protection seront disponibles : 2 en silicone noir ou blanc, 3 en cuir rouge, noir ou bleu nuit. Enfin, 3 capacités de stockage seront proposées : 64, 128 et 256 Go. L’annonce de ce nouvel iPhone devrait s’accompagner de la présentation officielle des écouteurs Powerbeats 4 et de la clef électronique de voiture, l’Apple Carkey, avec laquelle il devrait être compatible.

Source : 9to5Mac