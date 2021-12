L’iPhone SE avec la 5G et Touch ID arrivera au premier trimestre 2022

Apple aurait prévu de lancer la troisième génération de l’iPhone SE au premier trimestre 2022. Depuis la sortie de la première génération en 2016, l’iPhone SE séduit les utilisateurs par sa taille compacte et son prix abordable par rapport aux autres modèles de la marque à la pomme.

iPhone SE – Crédit : AB / Unsplash

Comme l’avait rapporté Digitimes il y a quelques mois, le prochain iPhone SE accueillera la 5G. Cette connectivité sera probablement son argument de vente principal, étant donné le nombre croissant d’utilisateurs qui veulent un smartphone compatible 5G. Selon le cabinet d’études taïwanais TrendForce, le nouvel iPhone SE devrait être annoncé d’ici la fin du mois de mars.

Apple prévoit de produire entre 25 et 30 millions d’iPhone SE en 2022

Le prochain iPhone SE aura un design similaire à celui du modèle actuel qui est lui-même inspiré de l’iPhone 8. Il faut donc s’attendre à un écran de 4,7 pouces, un bouton principal et des bordures épaisses. D’ailleurs, le bouton principal intègrera Touch ID alors que l’iPhone 13 a fait l’impasse sur la technologie de déverrouillage cette année.

D’après le rapport de TrendForce, « l’iPhone SE de troisième génération devrait être un instrument majeur pour aider Apple à établir une présence sur le segment de marché des smartphones 5G de milieu de gamme. Son volume de production pour 2022 devrait atteindre 25 à 30 millions d’unités ».

En plus de la 5G, la nouveauté principale de l’iPhone SE 2022 sera un processeur plus performant, sans doute la puce A15 selon l’analyste Ming-Chi Kuo. Des rumeurs indiquent aussi depuis plusieurs mois qu’Apple travaillerait sur un iPhone SE avec un plus grand écran. Celui-ci ne verra probablement pas le jour avant 2023. Enfin, nous n’avons encore aucune idée du prix du prochain iPhone SE. Néanmoins, le modèle actuel est vendu à 489 € pour la version 64 Go et 539 € pour 128 Go. La fourchette de prix sera donc probablement similaire. Il n’est toutefois pas impossible que l’option 64 Go disparaisse et soit remplacée par une nouvelle option de 256 Go.

