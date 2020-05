L’iPhone SE va convertir les utilisateurs d’Android, estime Tim Cook

Crédit : Apple

Apple a lancé l’iPhone SE 2020 le 15 avril dernier. Il est le digne successeur de l’iPhone 8 (2017) et de l’iPhone SE (2016). Avec son processeur A13 Bionic, son écran Retina de 4,7 pouces, ses 3 Go de mémoire vive, sa batterie de 1821 mAh, il a de quoi attirer le public. Son prix accessible débutant à 489 euros en fait l’un des meilleurs smartphones de sa gamme. À tel point que Tim Cook estime pouvoir convertir les utilisateurs d’Android. En même temps, l’iPhone SE est aussi performant que les meilleurs smartphones Android, qui sont aussi beaucoup plus onéreux.

Les performances de l’iPhone SE pourraient séduire les utilisateurs d’Android

Selon Tim Cook, l’iPhone SE serait même « plus rapide que les plus smartphones Android les plus rapides ». Ainsi, lorsque quelqu’un a demandé si le nouvel iPhone se vendra mieux dans certaines zones géographiques, il a donné son point de vue. Oui, il y aura davantage de ventes d’iPhone SE dans les zones ayant des revenus plus faibles, mais ce n’est pas tout. Il pense que le smartphone va pouvoir convertir un bon nombre d’utilisateurs Android.

« Il se vend dans toutes les zones géographiques, mais je m’attendrais à le voir encore plus vendu là où les revenus médians sont moindres. Je m’attendrais aussi à ce qu’un bon nombre de personnes passent à iOS. C’est une offre incroyable. C’est le moteur de nos meilleurs téléphones dans un ensemble très abordable », a-t-il déclaré. En effet, l’iPhone SE est équipé du même processeur que l’iPhone 11, l’A13 Bionic.

De plus, quelqu’un a aussi demandé à Tim Cook si le nouvel iPhone SE marquait le début d’un ajustement des prix de la gamme. Le PDG d’Apple a répondu négativement, affirmant que « nous avons toujours cherché à proposer le meilleur produit à un bon prix. Cette stratégie fondamentale n’a pas changé du tout ». C’est plutôt clair, l’iPhone SE n’est en rien un signe que la marque à la pomme va commencer à baisser ses prix.

C’est tout simplement un classique qui a été revisité pour répondre aux besoins d’une certaine tranche de la population. Cela peut être des personnes voulant dépenser moins, mais avoir un appareil performant ou même des utilisateurs d’Android souhaitant tenter l’expérience iOS. Il ne faut pas non plus oublier ceux qui veulent simplement un smartphone compact, simple et efficace.

Source : 9to5Mac