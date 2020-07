L’iPhone XR à 529 euros chez RueDuCommerce

Lors de sa sortie fin 2018, l’iPhone XR héritait de la note de 9/10. Il reprenait tous les attributs de l’iPhone XS mais avec un prix nettement moins élevé. Un rapport qualité prix qui en a d’ailleurs fait le téléphone le plus vendu dans le monde en 2019. Pendant cette période de soldes RueDuCommerce le propose à 529 euros (on le trouve à 709 euros sur le site d’Apple). Attention l’offre prendra fin à 14h ce mercredi 15 juillet.

De très bonnes performances grâce à la puce A12 Bionic

L’iPhone XR intègre un écran Liquid Retina de 6,1 pouces HD 828 x 1792 px 326 ppp et une puce A12 Bionic qui lui assure de très bonnes performances y compris pour des jeux. L’autonomie elle aussi se distingue avec un score de 11h26 qui le place devant bon nombre de ses concurrents. La version proposée par RueDuCommerce intègre 64 Go de mémoire et 3 Go de mémoire vive.

L’iPhone XR se distingue aussi pour ses capacités en matière de photos qui n’ont pas grand-chose à envier aux autres modèles de la marque à la pomme même s’il ne propose pas autant de réglages. Signalons par ailleurs qu’il est étanche et compatible avec la recharge sans fil (QI).

Et bonus, si vous avez envie de changer d’avis quelques mois plus tard, cette offre est éligible au Pack Reprise. Cela permet pendant 1 an de retourner le smartphone (à condition qu’il soit en état de fonctionnement) et de bénéficier d’un bon d’achat correspondant à 80% du prix au moment de l’achat (soit 423,99€).