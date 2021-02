La liseuse KOBO Libra H20 à moins de 150 €

Chez Cdiscount vous allez pouvoir bénéficier d’un prix très intéressant pour acheter cette liseuse KOBO Libra H20. En effet son prix passe de 226 € à 149,99 €, toutefois on peut constater qu’elle est dans les 180/190 € chez d’autres concurrents.

Liseuse Kobo Libra H20 à 149,99 € chez Cdiscount

Il y a quelques jours nous vous parlions de la Kindle Paperwhite à moins de 100€ chez Amazon, si l’offre est toujours valable aujourd’hui c’est la liseuse Kobo Libra H20 qui bénéficie d’une remise chez Cdiscount.

Si vous envisagiez d’investir dans une liseuse, vous avez donc le choix actuellement. En plus de proposer une remise très alléchante, Cdiscount offre en plus un code promo qui vous permettra d’obtenir une réduction supplémentaire de 10 €, code 10EUROS qui fait donc passer le prix définitif à 149,99 €.

Comparatif liseuses : Kindle, Kobo, Vivlio, Bookeen. Quelle est la meilleure en 2021 ?

Les points forts de la Kobo Libra H20 sont nombreux, un design épuré simple et efficace, une mémoire interne de 8 Go qui va vous permettre d’embarquer tous vos livres avec vous. Avantage non négligeable, son étanchéité, elle peut être immergée jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant 60 minutes, elle est également très solide et ne craint pas les chutes, dans la limite du raisonnable bien évidemment.

Vos yeux vous remercieront puisque grâce à son option ComfortLight, la lumière bleue sera atténuée voire éliminer et ce notamment en fonction de l’heure et donc à l’approche du coucher.