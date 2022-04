Livebox 6 : Orange dévoile sa nouvelle box compatible Wi-Fi 6E

La Livebox 6 d’Orange – Crédit : Tom’s Guide

Une nouvelle box vient de faire son apparition dans les forfaits Internet fibre dont voici notre comparatif. Il s’agit de la Livebox 6 d’Orange présentée en grande pompe ce mercredi. Celle-ci est proposée à un prix plus onéreux que ses grandes sœurs en raison de ses améliorations techniques notables. En l’occurrence, elle bénéficie du nouveau standard WiFi 6E, ce qui est une première en France.

Une norme tri-bande qui peut donc sévir sur la bande 6 GHz en plus des bandes 2,4 GHz et 5 GHz. Concrètement, elle réduira la latence et offrira des débits plus performants. Les bandes susmentionnées seront moins encombrées, ce qui limitera les saturations intempestives du réseau. Évidemment, il faudra posséder des appareils compatibles WiFi 6E (encore peu nombreux) pour bénéficier de ces améliorations.

Orange présente sa Livebox 6

Son débit descendant atteint les 2 Gb/s tandis que son débit ascendant atteint les 800 Mb/s. À titre de comparaison, la Livebox 5 offrait 2 Gb/s en téléchargement (1 Gb/s par équipement) et 600 Mb/s en envoi. Il existe ainsi une différence marquée, la Livebox 6 étant dotée de cinq ports Ethernet dont l’un d’entre eux atteint les 2,5 Gbit/s. Orange promet en outre une latence d’à peine 3 m/s. On est toutefois loin des plafonds de débits proposés par la concurrence.

Dans le reste de la connectique, on retrouve 4 ports Ethernet 1 Gb/s, deux ports RJ11, 1 Port SFP, un port USB-C pour l’alimentation et un port USB 3. Par ailleurs, son design soigné devrait permettre aux utilisateurs d’intégrer la box plus facilement dans leur intérieur (par rapport à la Livebox 5 notamment). On notera également la présence d’un écran tactile pratique pour suivre votre consommation ou activer le mode veille. Ce dernier permet notamment de laisser seulement le téléphone en état de marche.

La Livebox 6 – Crédit : Tom’s Guide

En revanche, pas de révolution niveau décodeur puisque celui inclut dans l’offre « Livebox Max » n’est autre que le décodeur TV UHD 4K Dolby Atmos déjà proposé dans l’abonnement Livebox Up Fibre. Enfin se pose la question du prix. Il sera possible de souscrire l’offre Livebox Max dès ce jeudi. Celle-ci vous coûtera 34,99 euros par mois pendant un an avant de monter 54,99 euros par mois. Soit cinq euros de plus que la Livebox 5.

Outre l’inclusion d’une Airbox 4G (20 Go par mois) pour un usage nomade, il sera possible de demander jusqu’à trois répéteurs (à 10 euros pièce).