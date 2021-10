Locke & Key : la saison 3 répondra t-elle aux nombreuses questions laissées en suspens ?

Après quelques mois de patience, la saison 3 de Locke & Key s’apprête à débarquer sur Netflix. Les attentes sont nombreuses ! En effet, les derniers épisodes ont laissé planer un suspens important, laissant présager de nombreux rebondissements. Souvenez-vous : Eden, possédée par un être démoniaque, a utiliser la clé Echo. Par cette manœuvre, elle a invoquée une grande menace tout droit venue des années 1770.

Locke & Key saison 3 : les choses vont encore se corser ! – Crédit : Netflix

Les choses ont également beaucoup évolué au sein de la famille Locke. La nouvelle saison devrait donc voir sa dynamique changer. Les enjeux de chacun n’ont jamais été aussi importants !

Locke & Key : une nouvelle saison sous tension

Premier événement de taille : le retour du terrible Gideon. Ancien militaire britannique, ce personnage violent et meurtrier risque une nouvelle de commettre l’irréparable. Exécuté pour ses crimes, Gideon avait réussi à s’emparer d’une clé importante, sans toutefois en comprendre l’usage. Ses notes sont désormais entre les mains de son héritier, Joshua. En souvenir de son passage, le militaire a également laissé une des balles du portail démoniaque.

Nous devrions également savoir si Dodge est réellement mort. Méchant principal des premières saisons, ce démon puissant a finalement pu être dissocié de son hôte. Sans cela, les démons ne peuvent (normalement) pas survivre. Mais la question pourrait être amenée à prendre un tout autre tournant. Et Dodge pourrait bien réussir à se trouver une nouvelle enveloppe charnelle. Parmi les autres questions laissées en suspend, on cherchera également à savoir si la relation entre Kinsey et Scot parviendra à tenir. Et comment Nina réussira t-elle à affronter la magie.

En tout cas, la saison 3 promet d’ores et déjà d’être aussi dense qu’en tension permanente. De nombreuses autres surprises devraient également émailler le programme. Alors prêt pour de nouvelles aventures ?

Source : Screenrant