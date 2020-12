The Witcher, Logitech G, Gunnar… : les 10 meilleurs cadeaux à offrir à un gamer pour Noël

Plus que quelques jours pour terminer ses achats de Noël. Contenter un gamer n’est jamais chose aisée si l’on n’y connaît pas grand-chose en la matière. Afin de vous simplifier la tâche et vous donner quelques idées, nous avons effectué pour vous une sélection de cadeaux gaming qui devraient plaire à tous les joueurs.

Nos cadeaux de Noël pas cher pour les geek

Guide de Noël 2020 : 10 smartphones à offrir à tous les prix

PC portables 2020 : nos conseils et notre sélection pour Noël

Gunnar Enigma Edition Valhalla : les lunettes anti lumière bleue pour jouer sans s’abîmer les yeux

Gunnar propose depuis quelques années des lunettes de protection contre la lumière bleue. S’il est possible de se prémunir de ses effets néfastes (fatigue, insomnie) via quelques logiciels sur PC (f.lux, par exemple), un joueur console n’aura pas autant de choix. Seul alternative radicale, dérégler la colorimétrie de son écran ou de son TV. C’est là qu’interviennent les lunettes de Gunnar en offrant 65% de protection contre la lumière bleue sans toucher aucun réglage.

Gunnar Enigma Edition Valhalla 75,80€ > CDiscount

Une solution de facilité qui se complète par un ajustement dioptrique qui réduit encore la fatigue oculaire. Légère (33 g), les Gunnar Enigma sont le modèle idéal pour les joueurs. Le filtre jaune qui recouvre leur verre surprend de prime abord, mais on finit par s’y habituer et l’oublier. Et à l’occasion de la sortie d’Assassin’s Creed Valhalla, Gunnar a conçu une déclinaison spéciale de son modèle Enigma aux couleurs du jeu d’Ubisoft. Une fantaisie peu discrète, mais qui plaira aux fans à n’en pas douter.

Logitech G915 TKL : clavier mécanique compact, sans fil et RGB

Après les souris, les claviers sans fil se démocratisent. Mais ce qui est encore cruellement rare c’est un clavier gaming sans fil au format TKL. Comprenez « tenkeyless », soit sans pavé numérique ». Et bien Logitech s’est emparé de l’idée pour réduire les mensurations de l’excellent G915 testé par nos confrères de Phonandroid. Le G915 TKL est né.

Logitech G915 TKL 171,30€ > Amazon

Il profite de tous les atouts du G915 (à quelques exceptions près) dans un format beaucoup plus compact (368 x 150 x 22 mm). Un atout qui a plusieurs utilités : il est plus logeable sur de petits bureaux, plus facilement transportable et surtout dégage plus de place pour les déplacements de la souris, un point clé pour le jeu compétitif. Ce que l’on gagne en espace, on le perd en fonctions. Le 915 TKL se défait des touches macros G1 à G5 et déplace les boutons mémoire associés sur les touches fonctions. Pour le reste, il est identique au G915 et offre même une meilleure finition avec un revêtement en acier brossé mieux ajusté.

Utilisable en Bluetooth ou en 2,4 GHz via le dongle fourni, le G915 TKL offre une réactivité similaire à celle d’un clavier filaire. Mécanique, il est disponible avec trois types de switchs : tactile, linéaire et avec clic. Nous avons testé le modèle linéaire et il faut avouer qu’il est extrêmement silencieux et agréable tant en jeu qu’en frappe. Il n’a rien à envier à un clavier chiclet sur ce point. Et comme dit plus haut, le G915 TKL est sans fil. Sa batterie intégrée offre en théorie une autonomie de 40 heures avec le rétroéclairage RGB activé à 100%. Entre nos mains, nous n’avons besoin de le charger qu’une fois par semaine. Une merveille.

Steelseries Artic 9 : le micro-casque PC/PS4/PS5 avec Bluetooth

Pour un joueur PC ou PlayStation, Steelseries a fait d’une pierre deux coups avec l’Artic 9. Ce micro-casque est compatible avec les deux plateformes et vient en complément de l’Artic 9X pensé pour les Xbox. Cet Artic 9 nous avait d’ailleurs été envoyé en tant que premier casque compatible avec la nouvelle console de Sony. Nous nous sommes empressés de l’essayer lors de notre test de cette fameuse PS5.

Steelseries Artic 9 153,11€ > Amazon

Confortable et aéré, l’Artic 9 ne coupe pas des bruits extérieurs. La qualité audio est correcte, mais s’améliore sur PC en affinant la courbe à l’égaliseur. L’Artic 9 a la bonne idée de proposer une double connexion 2,4 GHz et Bluetooth. La première permet de le connecter à un PC, une PS4 ou une PS5. La seconde élargit le champ des possibles puisqu’on peut alors l’utiliser avec un smartphone ou une tablette. Mieux, les deux connexions peuvent fonctionner simultanément, comprenez que l’on peut jouer et répondre à un appel en même temps, par exemple. Les deux signaux sont envoyés au casque en même temps. Côté micro, une molette dédiée permet de moduler le volume du son du jeu et de celui du chat, mais uniquement sur PC, les consoles ne prenant pas en charge cette fonction.

L’autre bonne surprise de cet Artic 9, c’est sa prise mini-jack. Insignifiante de prime abord, elle ne sert pas qu’à offrir une connexion passive. Elle est surtout pensée comme un relais pour y brancher un second casque. Il est alors possible de regarder un film ou jouer à un jeu avec deux casques et une seule connexion à la console. Un assemblage qui réduit cependant l’autonomie qui passe de 20 heures à 10 heures, mais cela reste honorable.

Nacon Revolution Pro Controller 3 : la manette PS4/PC pour joueurs compétitifs

Après la Revolution Pro Unlimited, Nacon a sorti le Pro Controller 3, un modèle filaire, mais aussi moins onéreux. Compatible PC, PS4 et PS5, il est agréable à prendre en main à prendre en main. Côté taille, on se rapproche d’une manette de Xbox One. Les deux sticks sont un peu plus écartés, mais cela ne gêne pas l’utilisation. Ceux-ci offrent une surface concave pour assurer une meilleure tenue. Leurs axes en acier réduisent quant à eux les frottements avec la coque. Sous les poignées, on trouve la première bonne idée de cette manette avec des logements dans lesquels on peut insérer des poids fournis. De quoi adapter le poids de la manette à son besoin.

Nacon Revolution Pro Controller 3 99€ > Amazon

La connexion est filaire avec un câble tressé et à ferrites de trois mètres, ce qui permet un jeu confortable à bonne distance d’un grand téléviseur, par exemple. Les gâchettes sont, quant à elles, de bonne facture. On est juste étonné par le clic émis par les nouveaux L1 et R1 qui utilisent des interrupteurs conçus par Omron. Une résistance qui complique les pressions à répétition.

Et dernier point, les boutons additionnels qui se cachent sous la manette. Au nombre de quatre, ils sont sans doute trop nombreux. À l’usage, on se contente de ceux qui tombent sous les majeurs pour ne pas s’embrouiller. Fournie avec une housse de transport, la Revolution Pro Controller 3 s’adresse avant tout aux joueurs compétitifs grâce à ses boutons supplémentaires ou encore ses sticks réglables.

Logitech G502 Lightspeed, sans doute l’une des meilleures souris

Dans les meilleures souris gamer du moment, on trouve la G502 Lightspeed de Logitech. Légère, très réactive grâce à son capteur optique Hero 16K, elle diffère du reste de la gamme par son aspect sans fil, le Lightspeed de son nom. Une technologie que maîtrise parfaitement Logitech. On a une connexion très stable et surtout sans latence, des points importants pour un gamer.

Logitech G502 Lightspeed 99,94€ > Amazon

La branche MX du constructeur suisse s’invite aussi sur cette G502 via sa molette débrayable : crantée ou à défilement libre. De nombreux boutons, comme sur la G502 Proteus Spectrum dont elle reprend le design, viennent s’insérer sur son carénage, toujours aux bons endroits. Sans nul doute la meilleure G502 à ce jour et une souris exceptionnelle pour tous les joueurs.

Logitech StreamCam, la webcam 1080p taillée pour le stream

Avec la StreamCam, que nous avons testée ici, Logitech s’adresse au marché du streaming. On est loin des webcams limités au 720p à 30 images par seconde. La Streamcam offre du 1080p à 60 fps, de quoi offrir une belle prestation visuelle de ses streams sur Twitch ou YouTube. Un résultat obtenu même lorsque les conditions d’éclairage ne sont pas optimales.

En outre, Logitech apporte quelques raffineries comme la gestion intelligente et automatique de l’exposition et du cadrage, de la stabilisation électronique de l’image et de la netteté. La StreamCam propose aussi un suivi du visage. Elle suit alors les mouvements de l’utilisateur, en zoomant et dézoomant ou en recadrant l’image. La fin des repositionnements de webcams à chaque fois que l’on change de position.

Fallout : le jeu de plateau

Licence iconique du jeu vidéo, et plus particulièrement du CRPG, Fallout se décline en jeu de plateau. Fallout brille par son thème issu de la licence initiée sur PC par Interplay à la fin des années 90 et reprise depuis par Bethesda Softworks. Un monde post-apocalyptique dans lequel émerge du chaos une nouvelle civilisation faite de guildes, de communautés et de mercenaires.

Les meilleurs jeux de société pour les geeks

Fallout : le jeu de plateau 53,90€ > Ludum.fr

Chaque joueur doit survivre sur le plateau de jeu, faisant attention aux menaces, ennemis et radiations en tête. Les alliances avec des factions en place sont possibles pour améliorer son influence et, pour coller au jeu vidéo, la collecte d’équipements et l’amélioration des caractéristiques (S.P.E.C.I.A.L.) sont aussi de mise.

Tout au long d’une partie, les joueurs doivent effectuer des choix par l’intermédiaire des cartes de rencontre et de quête : plus de caps (monnaie du jeu) ou plus d’alliés, par exemple. Les décisions sont irrévocables et bousculent durablement la partie. Libérez des Super Mutants et quelques-uns de ces super soldats croiseront forcément votre route plus tard.

Tellstones : King’s Gambit, le jeu de bluff pour les fans de LoL

Une bien petite boîte constituée de peu de matériel, mais pour un jeu diablement efficace. Tellstones: King’s Gambit est le nouveau jeu de société de Riot Games, inspiré de leur licence phare : League of Legends. C’est à la fois un jeu de bluff, de stratégie et de mémoire. Deux joueurs s’y affrontent. Sept pierres sont disposées sur le tapis de jeu. Le but : donner la bonne séquence, à savoir quelle pierre correspond à quel symbole. Une sorte de Memory jusque-là.

La subtilité des mécaniques est que le joueur n’intervient pas directement lors de son tour. Il joue par l’intermédiaire du joueur adverse en lui demandant d’effectuer des actions. Il lui dira de cacher, ajouter ou de changer une pierre sur une ligne. À son tour, on peut également annoncer qu’on a le code en tête. Si l’on bluffe et que l’adversaire le découvre, il gagne un point. Dans le cas inverse, on gagne un point des trois qu’il faut pour remporter la partie.

Retroflag NESPI 4 : la console de rétrogaming

Lors de la sortie de la Snes Classic Mini, nous vous avions expliqué comment concevoir soi-même une console de rétrogaming à base d’un Raspberry Pi. Avec le kit Retroglag, vous avez tous les éléments nécessaires à cette conception pour un prix modique. Même les manettes, le câble HDMI et la carte microSD sont inclus. La coque en forme de Nintendo Nes offre un compartiment cartouche ouvrable. Impossible d’y glisser Duck Hunt, mais on peut y insérer un SSD dans une fausse cartouche Nes si l’on souhaite utiliser ce type de stockage.

Retroflag NESPI 4 62,99€ > Amazon

Enfin, à réception, il suffit d’y installer l’excellent Recalbox qui donne accès à une multitude de vieilles consoles. Des packs de Roms se trouvent très facilement sur Internet pour assouvir sa passion de rétrogaming.

The Witcher, la saga littéraire

Avant Cyberpunk 2077 et son lancement raté, CD Projekt a commis l’un des meilleurs jeux de rôle de ces dernières années : The Witcher 3, récemment pimpé avec des textures 4K sur PC. Une succès si tonitruant qu’une série a même vu le jour sur Netflix avec Henry Cavill sous les traits du Sorceleur. Mais à l’origine de cette épopée de Dark Fantasy se trouve tout d’abord une saga littéraire aussi célèbre que Le Seigneur des Anneaux en Pologne, pays d’origine de son auteur, Andrzej Sapkowski.

The Witcher : l’intégrale de la saga en version collector 99€ > Amazon

Une dizaine de livres composent son univers, dont cinq sont canoniques et centrés sur Geralt de Riv et Ciri, l’enfant-surprise. Un excellent cadeau pour tous les amateurs du genre et les joueurs qui chercheraient à approfondir leur culture littéraire en la matière.

GoodGame Box, la box 100% jeux vidéo

Projet Ulule, la GoodGame Box est une box sur abonnement consacrée aux gamers. 100% jeux vidéo, elle est éditée par T-Rox. On y trouve des accessoires de jeux vidéo, des accessoires high-tech et des goodies. À noter qu’il est possible de choisir son univers lors de la commande, à savoir Xbox, Nintendo, PlayStation ou PC. Le contenu de la box diffère alors. De quoi satisfaire précisément les gamers et leurs machines fétiches.

Good Game Box 32,99€ > GoodGame Box

Pour exemple, la GoodGame Box Nintendo de décembre 2020 contient un bonnet Pokéball, un sac Dragon Ball, un câble USB-C, un porte-clé Super Mario, un écran de protection lumineux pour le dock de la Nintendo Switch ainsi que des friandises. La box de T-Rox est disponible à l’unité ou par abonnement de 3, 6 ou 12 mois.