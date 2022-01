Loki : la conception de l’Alligator Loki dévoilée en vidéo

Crédit : Marvel Studios

Disney+ profite d’un énorme engouement de la part des spectateurs. Il faut dire que le service de streaming propose des programmes populaires chaque mois. Parmi ces programmes, des originaux venus de licences fortes telles que Star Wars et Marvel. La seconde catégorie profite de plusieurs séries : WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver ou encore Hawkeye. Mais Loki a particulièrement retenu l’attention, présentant Kang le Conquérant comme nouvelle menace. Sans oublier le multivers et plusieurs versions de Loki. Loki en mode Alligator a particulièrement retenu l’attention ! Une créature dont la conception se dévoile en vidéo.

Des effets spéciaux numériques à la pointe de la technologie

Industrial Light & Magic s’est occupé de la conception d’Alligator Loki dans l’épisode 5. Dans cette série, les spectateurs découvraient une nouvelle version de Loki arrêtée par la Time Variance Authority. Il faut dire que le dieu de la malice a joué avec la ligne temporelle et provoqué le chaos. Un peu comme Doctor Strange dans le nouveau film Spider-Man. La vidéo dévoile les coulisses des effets spéciaux de l’épisode comme la création de la zone de la fin du temps mais surtout Loki dans sa version Alligator. De quoi se faire une rapide idée des efforts demandés par l’équipe pour concevoir l’identité visuelle de la série du MCU.

Cet épisode 5 marquera beaucoup de spectateurs à sa diffusion. Il faut dire que jusqu’à présent, les variantes de Loki présentaient une apparence humanoïde. Ici, on parle littéralement d’un univers dans lequel le demi-frère de Thor est un animal, rien que ça ! Le personnage profite d’une telle popularité que les fans n’hésitent pas à écrire des chansons ou le dessiner.

Cet épisode 5 montrait également le sacrifice émouvant du Loki classique, arborant le costume de ses premières apparitions dans le comics. Ainsi, le Loki “principal” se retrouve sauvé en plus de sa tendre Sylvie (Lady Loki) !

Source : ScreenRant