Loki : la nouvelle série Marvel débarque en juin sur Disney+

Kevin Feige a profité de la Television Critics Association Winter Press Tour pour faire quelques annonces croustillantes sur les sorties Marvel à venir. Il a notamment révélé la date de diffusion de la série Loki.

Loki de retour en juin sur Disney+ – Crédit : Marvel Entertainment

Initialement prévu pour mai 2021, le show Marvel arrivera finalement sur Disney+ le 11 juin 2021, quelques semaines après la sortie en salles du film Black Widow. Loki est la troisième série de la phase 4 du MCU qui a débuté en janvier avec WandaVision. La seconde, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, sera diffusée à partir du 19 mars prochain.

Les fans de Marvel n’auront donc pas répit cette année. Après avoir stoppé la plupart de ses productions en 2020 en raison de la pandémie, les studios enchaînent en ce moment les tournages. Kevin Feige se trouve actuellement sur celui de la série Ms. Marvel. Tandis que Sam Raimi filme en même temps Doctor Strange 2, qui sortira en mars 2022.

Des liens entre Loki et Thor : Love and Thunder ?

La série Loki suivra les aventures du dieu de la malice après les événements d’Avengers : Endgame. Dans le film, Loki s’échappe dans une réalité alternative grâce au Tesseract. On n’en sait pour l’instant pas plus sur l’intrigue, si ce n’est que la série nous plongera au cœur du multiverse, avec un héros explorant différents mondes. Les fans ont donc déjà plusieurs théories. Notamment celle selon laquelle Loki serait devenu dans cette nouvelle dimension roi d’Asgard. Cet événement pourrait ainsi avoir des conséquences sur l’histoire du film Thor : Love and Thunder, dans laquelle Jane Foster prendra la relève du Dieu du Tonnerre.

Car Kevin Feige l’a réitéré lors de cette conférence, toutes les productions du MCU, films et séries, auront des liens entre elles. Il n’est donc pas impossible que les évènements de la série Loki puissent affecter les prochaines aventures de son frère Thor.

Il faudra cependant attendre le 11 juin pour vérifier cette hypothèse. Contrairement à WandaVision, qui n’aura visiblement pas de suite, la série Loki a déjà été renouvelée pour une saison 2.

Source : BGR