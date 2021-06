Loki : la nouvelle série Marvel débarque le 9 juin sur Disney+

Dès le 9 juin prochain, vous pouvez profiter du 1er épisode de la nouvelle série Marvel sur Disney+ : Loki. Après WandaVison et Falcon et le Soldat de l’hiver, qu’attendre de cette nouvelle série qui intègre le MCU ?

La nouvelle et très attendue série Loki sort enfin sur Disney+ ! Vous pourrez profiter du premier épisode de la série Marvel dès le 9 juin sur la plateforme de streaming. Disney mettra ensuite en ligne un nouvel épisode chaque mercredi matin pendant 6 semaines.

Pour ceux du fond qui n’ont pas très bien suivi les films Marvel, retrouvez ci-dessous un petit récapitulatif de la situation de Loki avant le début de cette série, ainsi qu’un résumé de ce que l’on sait pour le moment sur la série événement.

Le retour de l’anti-héros préféré du public Marvel

Créé en 1962, le personnage de Loki a très vite séduit les lecteurs de l’époque et il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour conquérir également les spectateurs du MCU (Marvel Cinematic Universe) aujourd’hui. Fils d’Odin et frère de Thor, Loki est le dieu de la tromperie. Il excelle ainsi dans l’art du mensonge et de la dissimulation et il est souvent difficile de savoir s’il se place du côté des gentils ou des méchants. C’est sans doute cette complexité qui en fait un personnage aussi attachant.

Il incarne l’antagoniste principal des Avengers dans le 1er film du même nom lors duquel il tente de conquérir la planète Terre à l’aide du Tesseract, la pierre de l’espace capable de matérialiser n’importe quel objet pensé par son porteur. Il perd toutefois face aux héros de la Terre, et notamment face à Hulk dans une scène restée dans les mémoires, et finit par se rendre.

Dans Thor 2 : The Dark World et encore plus dans Thor 3 : Ragnarok, le personnage de Loki gagne en complexité alors que le demi-dieu s’allie à son frère Thor pour sauver sa planète natale. Il meurt finalement des mains de Thanos dans Avengers : Infinity War.

Dans Endgame, son personnage revient à l’occasion d’un voyage de plusieurs Avengers dans le temps. Ces derniers retournent à la bataille de New-York (celle du 1er film Avengers) afin de récupérer la pierre de l’espace et de l’éloigner de Thanos. L’ancienne version de Loki en profite cependant pour subtiliser la pierre d’infinité et s’échapper des mains des Avengers.

C’est donc un Loki qui n’a pas vécu les événements des derniers films Marvel, et donc son rapprochement avec Thor, que nous allons retrouver dans cette nouvelle série. Armé du Tesseract, Loki sera certainement plus puissant que jamais et capable de voyager dans toute la galaxie en un clin d’oeil.

D’après les bandes annonces déjà diffusées par Disney, après avoir bouleversé la chronologie de l’univers avec sa précédente évasion, Loki va devoir remettre les choses en ordre en travaillant pour la Time Variance Authority.

Tom Hiddleston, qui joue Loki, aura notamment à ses côtés Owen Wilson, qui jouera le responsable de la TVA, cette agence censée faire en sorte que personne ne perturbe le bon déroulement des événements à travers le temps et l’espace. Il y a fort à parier que cette nouvelle série sera riche en rebondissements. Il se murmure même que l’on pourrait assister à des voyages entre plusieurs univers parallèles.

Raya et Luca : les autres nouveautés sur Disney+ en juin

Précisons finalement que Loki n’est pas la seule nouveauté sur Disney+ en juin. Depuis le 4 juin dernier, vous pouvez par exemple regarder le dernier film d’animation des studios Walt Disney : Raya et le dernier dragon, un récit inspiré des traditions et de la culture d’Asie du Sud-Est dans lequel une jeune guerrière solitaire va devoir retrouver le dernier dragon afin de restaurer la paix dans son royaume.

Le 18 juin prochain, vous pourrez également profiter de Luca, le dernier film d’animation Pixar. On y suit les aventures du jeune Luca et de son ami Alberto dans la petite ville côtière de Portorosso en Italie. Tous deux partagent un secret de taille : au contact de l’eau, ils se transforment en créatures marines !

Découvrez tous ces programmes et bien d’autres en exclusivité sur la plateforme de streaming Disney+.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Disney.