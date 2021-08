Loki : la saison 2 démarre officiellement sa mise en production

La saison 2 de Loki se concrétise enfin avec le démarrage de sa mise en production et la recherche d’un nouveau réalisateur.

Kevin Feige vient enfin de faire le point sur la saison 2 de Loki. Très appréciée par les fans, la série a connu un démarrage en trombe, confirmant les succès récents de WandaVision et Falcon. Pour l’heure, on ne sait pas grand chose de ce retour. Seule information d’ores et déjà validée : la réalisatrice Kate Herron ne sera pas de la partie. Marvel s’active donc en coulisses pour lui trouver un successeur à la hauteur. De son côté, Hiddleston rempilera évidemment dans la peau du Dieu de La Malice.

Loki : la saison 2 avance à grands pas ! – Crédit : Marvel Studios

A l’occasion de la sortie de Shang-Chi, Feige en a profité pour livrer quelques confidences sur la préparation de cette seconde saison, déjà très attendue. Le développement est bien en cours et une grande partie du casting original a déjà officialisé son retour.

Loki : la saison 2 se prépare doucement mais sûrement

« C’est bien en cours. En ce moment, les équipes créatives sont en plein développement. Kate s’en va vers de nouveaux horizons à la hauteur de son talent. La recherche d’un nouveau réalisateur débutera dans peu de temps » confirme ainsi Feige à la presse. Pour le moment, une date de démarrage de tournage reste encore floue. « Nous ne savons pas encore quand cela pourra débuter entre cette année et la prochaine » ajoute Feige. La seconde saison devrait donc avoir lieu après les événements mis en scène par le prochain Doctor Strange.

Dès lors, ce qui arrive à Loki après qu’il découvre que Kang contrôle la TVA pourrait être montré et expliqué par flashback. Et il reste aussi de nombreuses zones d’ombres à explorer, comme la nouvelle localisation inconnue de Sylvie. Contrairement à WandaVision, le but de Loki est de mettre en place une série sur le long cours. Fait rare : la décision de produire une saison 2 a été prise après seulement trois épisodes.

Il faudra donc patienter encore un peu pour en apprendre davantage sur l’arc narratif de cette nouvelle mouture. Les choses semblent cependant en excellente voie pour se concrétiser rapidement.

Source : Screenrant